Con 17.000 euro sul conto corrente ecco perché moltissimi risparmiatori fanno questa scelta

Con dei soldi parcheggiati sul conto corrente qual è l’investimento più adatto per un orizzonte di qualche anno? La maggior parte dei risparmiatori italiani non ha dubbi e punta su questi due prodotti finanziari.

Molti risparmiatori con dei soldi sul conto corrente si chiedono dove investirli per ottenere un rendimento sicuro e stabile. Due opzioni popolari sono i BTP (Buoni del Tesoro Poliennale) e i conti deposito. L’amore degli Italiani per i BTP si è confermata anche nell’ultima emissione del BTP Valore, sottoscritto per oltre 17 miliardi di euro. Questa è la dimostrazione che per impiegare della liquidità per qualche anno i Buoni del Tesoro poliennali sono tra gli strumenti preferiti dei piccoli risparmiatori. Ma chi investe con un orizzonte di medio periodo ha come alternativa anche i conti deposito, anche questi molto amati. Forse perché di recente molto pubblicizzati. Ma qual è la scelta migliore? In questo articolo scopriremo perché i risparmiatori impiegano i soldi in questi prodotti. Inoltre, calcoleremo il rendimento potenziale di un investimento di 17.000 euro in un BTP con durata residua di 5 anni e nel conto deposito della durata di 60 mesi coi tassi più elevati.

BTP contro conto deposito

I BTP sono titoli emessi dallo Stato italiano e quindi offrono un alto grado di sicurezza. Il Ministero dell’economia e delle finanze si fa carico di pagare le cedole annuali e di restituire il capitale nominale investito alla scadenza del titolo. Tuttavia, è importante ricordare che i BTP sono esposti al rischio di mercato ed il prezzo di ogni BTP quotato in Borsa, cambia ogni giorno. Questo determina l’incertezza del rendimento se ceduto prima della scadenza.

Non si ha invece l’incertezza del rendimento nel caso di investimento del conto deposito, infatti questi strumenti non sono esposti alle fluttuazioni dei prezzi di mercato. I conti deposito sono prodotti finanziari che offrono un rendimento sicuro e garantito. In Italia il Fondo interbancario di tutela dei depositi garantisce il risparmiatore per investimenti fino a 100.000 euro. Quindi fino a questo importo il conto deposito ha lo stesso grado di sicurezza del BTP.

Con 17.000 euro sul conto corrente ecco quanto si potrebbe guadagnare

Quale dei due strumenti ha un rendimento maggiore per un investimento di lungo periodo? Abbiamo ipotizzato che un investimento di 17.000 euro per 5 anni, perché questa è la somma media parcheggiata sui conti correnti degli italiani. Per l’investimento nel BTP abbiamo scelto il Buono del Tesoro poliennale scadenza a febbraio 2029 (Isin IT0005467482), quindi con poco meno di 5 anni di vita residua.

Investendo 17.000 euro nel BTP con scadenza febbraio 2029, al rimborso si otterrebbero circa 2.560 euro di interesse, valore calcolato al momento della scrittura dell’articolo. Invece, investendo la stessa somma nel conto deposito di 60 mesi che offre il maggiore rendimento, si otterrebbe un guadagno complessivo di 2.820 euro. Questa cifra è al netto delle imposte e delle spese bancarie.

Approfondimento

Un investimento di 5 anni può essere un periodo lungo per molte persone. Naturalmente si potrebbe investire per periodi di tempo più brevi. Per esempio, si potrebbe investire in BTP o in un conto deposito per 24 mesi. Oppure investire dei soldi per un periodo di 3 anni.