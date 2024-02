Le auto lussuose nel garage di Amadeus: perché gli italiani preferiscono le case automobilistiche straniere

Ha appena finito l’avventura con il Festival di Sanremo e già lo troviamo a condurre i programmi quotidiani della fascia preserale della Rai. Non c’è sosta per Amadeus che ha dichiarato di aver concluso la sua esperienza sanremese dopo ben 5 edizioni. I suoi guadagni nella tv di Stato sono consistenti, una parte di questo denaro è investito nelle auto.

Oramai è diventato un volto popolare di Rai Uno, Amadeus tiene compagnia agli affezionati telespettatori ogni sera. Nel tempo libero trascorre le ore in famiglia, girare per Roma non è facile, ma lui è attrezzato. Gira nel traffico della Capitale con la sua Mercedes classe M, un SUV con una guida confortevole e performante. Sicuramente l’avrà utilizzata per spostarsi nella riviera ligure visto che viaggiare a bordo di quest’auto è davvero un piacere.

204 cavalli, abitacolo spazioso, tecnologia ai massimi livelli sulla plancia. Il modello che ha acquistato Amadeus dovrebbe valere 60.000 euro con tutti gli optional inclusi, che non sono pochi. Sistema di navigazione GPS, interni in pelle, assistenza guida, tetto panoramico, cerchi in lega, sedili riscaldati e ventilati, pacchetto sicurezza avanzata. È possibile acquistare questa vettura anche con il cambio automatico per avere una guida più veloce e confortevole.

La potenza del SUV americano

Le auto di lusso nel garage di Amadeus? Oltre alla Mercedes classe M anche una Dodge Durango, modello unico nel territorio nazionale. Bolide da 360 cavalli, velocità massima 242 km orari, si tratta di esemplare al quanto raro. Prestazioni ed esclusività fanno levitare il prezzo. Questo dipende dall’anno di produzione e dagli optional.

L’edizione che si trova nel garage di Amadeus potrebbe valere più di 50.000 euro, le caratteristiche principali sono diverse. La potenza del motore garantita dai V6 e i V8, la capacità di traino trattandosi di SUV robusti, lo spazio interno visto che può ospitare fino a sette passeggeri. Il motore è robusto così come lo è trasmissione. Queste due auto dimostrano la capacità di spesa del presentatore ma anche i gusti sofisticati. Queste qualità sono tipiche delle persone che scelgono auto di così alto profilo che abbinano classe, eleganza e resistenza. Sono utili per la vita di tutti i giorni e fanno fare sempre una gran bella figura.

Le auto di lusso nel garage di Amadeus: gli italiani amano auto tedesche e americane, ecco perché

Gli italiani amano le auto tedesche e americane e Amadeus non fa eccezione. I motivi sono chiari. Le auto tedesche, per cominciare, sono resistenti, rinomate per la qualità. E se non abbiamo problemi di budget tanto meglio. Mercedes, Audi e BMW sono le auto straniere più vendute in Italia. Garantiscono comfort, tecnologia all’avanguardia e prestazioni. Gli italiani amano i dettagli, la loro attenzione è maniacale così come quella che i tedeschi ripongono nel rifinire le vetture di loro produzione. Le auto tedesche sono di categorie superiori rispetto alle altre, soddisfano la voglia che hanno gli italiani di primeggiare in società.

Le auto americane attraggono i consumatori italiani per la loro potenza. Dodge, Ford, Chevrolet sono famosi per le muscle car e i SUV dalle prestazioni elevate. Hanno un fascino intramontabile che fa colpo nel nostro paese, alimentano la voglia di avventura e libertà. Per acquistare in totale sicurezza è necessario avere un rivenditore di fiducia. Prima di effettuare acquisto, omologazione e registrazione consideriamo le spese aggiuntive come dazi doganali, tasse di importazione e costi di trasporto. E analizziamo sempre la documentazione con cura. Le brutte sorprese sono sempre dietro all’angolo.