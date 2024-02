Festa nazionale del gatto: cosa regalare al nostro Micio e alcune curiosità su gattofili illustri e altro

Gli animali domestici sono presenti in tante case e fanno parte della famiglia. Uno dei preferiti è il gatto. Durante l’anno ci sono dei giorni dedicati a questo felino. Scopriamo quali sono e come renderli felici con un regalino.

L’eleganza di leoni, ghepardi, leopardi e puma affascina molti. In piccolo ritroviamo molte loro caratteristiche nei gatti. Il poeta Pablo Neruda dedicò un’ode al gatto e questo felino popola i social. Basta scrollare sul nostro smartphone uno di essi per incontrare foto, video, meme e tanto altro. Questi animaletti ispirano anche vignette e si trovano pure nei cat cafè.

Le razze feline sono tante. Pensiamo ai siamesi, ai persiani, ai siberiani, ai Maine Coon, al gatto Europeo e a quello Sphynx. Chi volesse adottare un micino potrebbe scegliere uno di questi esemplari oppure recarsi in un gattile.

Il 17 febbraio è la Festa nazionale del gatto: cosa regalare al nostro Micio

Nel Mondo si organizzano molte mostre feline, anche in Italia. In tali eventi si possono ammirare gatti bellissimi mostrati con orgoglio dai loro proprietari. Per ogni famiglia però il proprio micio è il più bello del mondo. Di razza o trovatello, merita cure e coccole ogni giorno. In particolare però l’8 agosto sarebbe la Giornata mondiale del gatto. In Italia, invece, si festeggia il 17 febbraio. Potremmo celebrare questa giornata speciale in molti modi. Innanzitutto rispettiamo i tempi e i desideri di Micio per quanto riguarda le coccole. Se è in vena fermiamoci un po’ di più sul divano con il nostro felino. Potremmo regalargli un nuovo gioco, magari un cuscino riempito di erba gatta. Sarebbe gradita pure una nuova cuccia, morbida e accogliente. Che dire poi di un bel plaid colorato e caldo? Sarà poi apprezzato uno dei suoi snack preferiti.

Personaggi famosi e altre cose curiose

Festa nazionale del gatto: cosa regalare al nostro Micio abbiamo visto che è abbastanza facile da scegliere. Ora passiamo a delle curiosità. Uno tra i personaggi più famosi che aveva adottato dei gatti è stato Freddy Mercury, frontman dei Queen. Dedicò addirittura la canzone Delilah a uno dei suoi mici. L’astrofisica Margherita Hack amava i gatti, così pure gli scrittori Elsa Morante, Ernest Hemingway, Charles Bukowski e molti altri. I felini appaiono spesso in lungometraggi e cartoni animati. Tra tutti pensiamo al gatto di alcuni film della serie di 007 o a Gli Aristogatti della Disney. Ricordiamo anche La gabbianella e il gatto. Infine citiamo il musical Cats. Sono state dedicate al nostro amico felino canzoni come Quarantaquattro gatti, Volevo un gatto nero, La gatta, Il gatto e la volpe.