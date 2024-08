Come si sta muovendo il cambio euro dollaro in vista del taglio dei tassi di settembre?

Alle notizie di possibili tagli dei tassi da parte della Fed l’euro ha reagito rafforzandosi rispetto a un dollaro molto debole. Vediamo, quindi, quali potrebbero essere le prospettive per il cambio tra la moneta unica europea e il biglietto verde.

Il quadro macroeconomico all’interno del quale si stanno muovendo i cambi

Il presidente della Federal Reserve (Fed) ha indicato chiaramente che è giunto il momento di modificare la politica monetaria degli Stati Uniti, lasciando intendere un possibile taglio del tasso di interesse già nel prossimo meeting di settembre. Questa dichiarazione ha causato un ribasso dell’1,5% del cambio Euro Dollaro, segnando la quarta settimana consecutiva di calo per la coppia valutaria più liquida. Gli analisti ora prevedono un aumento significativo dei volumi di trading su Euro Dollaro nelle settimane precedenti alla riunione della Fed, con molti trader che scommettono su un taglio dei tassi di 0,25%, mentre altri speculano su un taglio ancora più consistente di 0,50%.

Parallelamente, anche le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a settembre sono aumentate, a causa dell’incertezza economica crescente nell’Eurozona. Nonostante un sorprendente aumento dell’attività economica ad agosto, dovuto principalmente a un picco temporaneo della domanda in Francia per le Olimpiadi di Parigi, la debolezza economica generale e il rallentamento della crescita salariale stanno alimentando le speculazioni su ulteriori allentamenti monetari da parte della BCE.

Gli investitori sono ora in attesa dei dati preliminari dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) per la Germania e l’Eurozona, che potrebbero rafforzare ulteriormente le speculazioni sui tagli dei tassi di interesse da parte della BCE.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo avere chiuso la migliore settimana da oltre un anno ed essere ritornato su livelli che non si vedevano dal luglio 2023, le quotazioni del cambio euro dollaro potrebbero essere arrivate a un bivio molto importante. Le quotazioni, infatti, sono nuovamente vicine alla resistenza chiave che passa per area 1,1293. Il superamento di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata. In caso contrario, un ritracciamento potrebbe essere probabile.

