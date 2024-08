Le azioni Leonardo soffrono le indecisioni della Germania sugli aiuti militari all’Ucraina

Situazione contrastata per le azioni Leonardo che nelle ultime due settimane stanno soffrendo a Piazza Affari dopo la decisione della Germania di ridurre gli aiuti militari all’Ucraina. Andiamo ad analizzare gli scenari più probabili per il titolo.

Cosa è accaduto in Germani che sta penalizzando le azioni Leonardo?

Le recenti notizie sulla possibile riduzione degli aiuti militari della Germania all’Ucraina stanno pesando sul settore europeo della difesa, inclusa l’italiana Leonardo. Secondo il “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Faz), Berlino potrebbe tagliare le nuove richieste di aiuti all’Ucraina per far fronte ai tagli alla spesa pubblica. Questo ha causato un calo nelle principali azioni del settore. Le perdite iniziali sono state più consistenti, ma si sono ridotte nel corso della giornata, con altre aziende del settore come Rheinmetall e BAE Systems che hanno registrato cali intorno all’1,5%, mentre Dassault Aviation ha perso lo 0,8%.

Nonostante i rumors, un portavoce del governo tedesco ha ribadito il sostegno di Berlino all’Ucraina “finché necessario”, definendo il report del Faz come “scorretto”. Parallelamente, S&P Global Ratings ha migliorato l’outlook di Leonardo da stabile a positivo, mantenendo il rating BBB-. L’agenzia di rating ha apprezzato i solidi risultati di Leonardo nel primo semestre del 2024 e le prospettive di riduzione del debito, che dovrebbero sostenere una performance resiliente fino al 2025. Secondo S&P, il management di Leonardo intende ridurre ulteriormente il debito, migliorando così le metriche di credito, con una previsione che il funds from operations to debt possa avvicinarsi al 45% nel 2024 e potenzialmente aumentare nel 2025.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Dopo un primo trimestre tutto al rialzo, da aprile in poi le quotazioni Leonardo stanno avendo non poche difficoltà nel continuare nel loro rialzo. Tanto che le quotazioni si sono mosse all’interno di un ampio trading range individuati dai livelli 19,933 € e 24,29 €.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire una ripresa della direzionalità. In particolare, lo scenario più probabile al rialzo è quello indicato in figura.

