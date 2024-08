Paura dell’oleandro velenoso? Ecco come prendersene cura in modo sicuro

L’oleandro è una pianta velenosa e molti hanno paura, ma ci sono dei modi per prendersene cura in modo totalmente sicuro. Ecco come fare.

L’oleandro è una pianta che cresce anche spontaneamente nelle zone di mare. Inoltre, è usata come decorazione attorno alle strade perché costa poco ed è molto bella. Di pari passo con la sua fama per la bellezza c’è anche il fatto che sia una pianta velenosa. Ma non si deve avere paura dell’oleandro velenoso perché ci sono diversi modi per prendersene cura senza rischiare nulla. Ecco, qui di seguito, alcuni consigli preziosi.

Paura dell’oleandro velenoso? Come prendersene cura

La prima cosa da sapere è che le parti dell’oleandro sono velenose se ingerite. Quindi, bisogna fare attenzione ai bambini e agli animali domestici che sono molto curiosi e potrebbero prendere il fiore e mangiarlo. A parte questo, non c’è pericolo ad avere la pianta in giardino oppure in vaso, anzi, si avrà una bellissima e duratura fioritura. In vaso sarà più facile tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali.

In ogni caso, la pianta per stare bene ha bisogno di essere esposta al sole per la maggior parte del tempo. È resistente anche alle intemperie estive, di meno a quelle invernali, molto fredde. Occorre, poi, stare attenti alle malattie che potrebbero colpirla. Per questo il nostro consiglio è quello di pulire spesso le foglie con un cotone imbevuto di acqua e sapone Marsiglia.

Come innaffiare l’oleandro

L’altro aspetto fondamentale, oltre alla luce, è l’acqua. L’oleandro ha bisogno di acqua molto spesso, anche se può resistere a piccoli periodi di siccità. Ad ogni modo, è meglio sospendere le innaffiature d’inverno e bagnare sporadicamente un po’ il terreno solo per ammorbidirlo. Invece, durante la stagione calda bisogna ricordarsi di innaffiarlo molto spesso. È assolutamente importante per il suo benessere, per la sua salute e per i suoi fiori.

Se avete paura dell’oleandro velenoso, attenzione, quindi, a non metterlo a portata di bambini o animali domestici. Per il resto prendetevene cura come si deve e vi darà un bellissimo spettacolo di fiori colorati.