Quanto costerebbe l’Italia, se potesse essere venduta? La cifra surreale

Avete mai pensato a quanto costerebbe l’Italia se potesse essere venduta? È un argomento un po’ strano eppure molto curioso, vediamo qualche dettaglio.

Siete tra amici e vi mettete a parlare di cose surreali e un po’ assurde. Tra gli argomenti trattati potrebbe esserci proprio questo: quanto costerebbe l’Italia se potesse essere venduta? Ci avete mai pensato? E se ci pensate adesso, quale cifra vi viene in mente? Analizziamo un po’ l’argomento e vediamo che cosa può emergere.

Quanto costerebbe l’Italia, se potesse essere venduta?

Il fatto di poter calcolare una cifra come valore dell’Italia è molto complesso. Ci sono, infatti, da considerare tantissimi aspetti. Inizialmente, si può considerare la popolazione di 60 milioni e la forza lavoro che ne deriva. Poi, si può passare a ragionare sul valore del suolo, degli edifici e di tutto quello che fa parte del paesaggio italiano. Pensiamo, inoltre, all’immenso patrimonio culturale ed artistico che ha l’Italia. Ci sono migliaia di siti archeologici, opere d’arte, monumenti che hanno un grandissimo valore.

Oltre a tutto questo ci sono da considerare cosa più pratiche ed economiche come il debito pubblico e il PIL. Queste informazioni sono molto importanti perché indicano lo stato economico del Paese, la capacità produttiva e molto altro.

Conclusioni

Forse non avete pensato a quante cose bisogna tenere in considerazione se l’Italia potesse essere venduta. Questi elementi, descritti poco fa, sono soltanto alcuni di quelli da considerare. Mettiamo il caso che non sia altra scelta e che un prezzo è obbligatorio, allora questo si aggirerebbe tra i 20 e 30 trilioni di euro.

Detto questo, è assolutamente un ragionamento ipotetico e molto complesso. Alcuni patrimoni artistici hanno un valore inestimabile e questo rende il calcolo puramente simbolico, giusto per farci un’idea sulla ricchezza che abbiamo tra le mani. Chi abita in Italia può dirsi fortunato, è uno dei Paesi più invidiati e belli del Mondo.