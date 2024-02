Come risparmiare soldi in modo facile e veloce? Scopri le 3 migliori app per mettere da parte soldi senza fatica

Con il costo della vita in crescita, mettere dei soldi da parte a fine mese spesso risulta davvero difficile. Ecco perchè oggi vogliamo consigliarti 3 app per Android e iOS che renderanno questo obiettivo davvero facile da raggiungere.

Per la maggior parte di noi, arrivare a fine mese con il semplice stipendio è un’impresa difficile. Il costo dei prodotti di prima necessità, dell’energia e di conseguenza anche delle bollette è in aumento almeno da un paio d’anni. Purtroppo, dunque, mettere dei soldi da parte per concedersi qualche sfizio, per le vacanze, per comprare una casa o una macchina può rivelarsi più duro del previsto.

La tecnologia ha il compito di semplificarci la vita e a volte ci riesce davvero bene. Hai mai provato a farti aiutare da una app per risparmiare un po’ di soldi? Devi sapere che, ad oggi, esistono moltissimi modi per risparmiare soldi senza troppi sforzi. Con questo articolo ti vogliamo svelare e illustrare le 3 migliori app da usare per risparmiare denaro mettendo da parte un bel gruzzolo.

Come risparmiare soldi in poco tempo: con questa app l’obiettivo è davvero semplice

Si chiama Hype ed è un conto a canone zero che puoi gestire dalla app gratuita. Con il “box risparmio” puoi mettere dei soldi da parte. Dovrai impostare un budget, un obiettivo di risparmio e la frequenza di prelievo. Una volta impostati questi parametri, i risparmi saranno messi da parte in automatico. Inoltre, se fai acquisti con la carta, con l’opzione “arrotondamento” puoi arrotondare la cifra spesa e gli spiccioli saranno accantonati.

Un salvadanaio digitale per mettere da parte i risparmi

Ecco come risparmiare soldi in poche mosse: scarica gratuitamente Oval money, una app gratis per Androis e iOS che funge da salvadanaio digitale. Impostando settimanalmente degli obiettivi di risparmio, potrai accumulare e accantonare dei soldi e monitorare entrate e uscite. Quando vorrai o ti sarà utile potrai trasferire i risparmi accumulati sul fondo direttamente sul tuo conto corrente e viceversa.

Una app di pagamento che ti fa risparmiare

Concludiamo con Satispay, un’app italiana di pagamento utilizzabile a titolo gratuito da utenti Android e iOS che ti permette di risparmiare in 3 modi diversi. Non solo potrai mandare e ricevere soldi ad altri utenti Satispay e pagare nei negozi fisici, ma anche mettere da parte del denaro. All’inizio dovrai impostare un budget di spesa utilizzabile per i pagamenti e per l’accantonamento che verrà rinnovato ogni settimana. Se finisci in anticipo la disponibilità potrai fare una ricarica istantanea dal conto corrente al costo di un euro e anche aumentare il budget iniziale. Dopo aver impostato il budget iniziale potrai: accantonare gli spiccioli ricavati dai pagamenti in app, mettere da parte una cifra periodica giornaliera e una settimanale. Le cifre dei salvadanai periodici possono essere modificate e anche prelevate in ogni momento all’occorrenza.