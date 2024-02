Fortuna senza precedenti e occasioni d’oro per 3 segni zodiacali dal 24 febbraio grazie alla Luna piena in Vergine

Siamo ormai nella seconda metà di febbraio e il cielo astrale è ancora pieno di interessanti eventi. Il secondo mese del 2024 si è aperto con una Luna nuova nel segno dell’Acquario che ha aperto la strada ad alcuni fortunati segni zodiacali.

Oggi parleremo del nuovo ingresso della Luna in un segno zodiacale di terra: quello della Vergine. La Luna nuova in questo segno rappresenta un’occasione di rinascita, di ripartenza. Chi è alla ricerca di un’opportunità per dare finalmente una svolta alla propria vita dovrebbe approfittare dei prossimi giorni. Quello che stiamo per fare è svelarti quali segni zodiacali saranno coinvolti da questo transito e in che modo. Sei pronto a scoprire se anche tu sei tra questi fortunati segni?

Emozionanti novità in arrivo per questo segno d’aria: è ora di voltare pagina

Per i nati sotto il segno dell’Acquario è tempo di sbloccare una situazione in fase di stallo. L’occasione giusta si presenterà proprio a partire dal 24 febbraio: questo transito favorirà nuovi incontri. Questa eccezionale Luna nuova vi rende spavaldi e pronti a cominciare nuove esperienze senza timori, né esitazioni. Non parliamo solo della vita sentimentale, ma anche della carriera. Finalmente sarete pronti a dire di sì a un progetto che avevate accantonato per paura del cambiamento. Diffidate dai consigli delle persone che non conoscete bene e ascoltate soltanto l’istinto: la vostra caparbietà vi premierà.

Un altro segno d’aria tra i prescelti di questa fortunata Luna nuova: aria di rivalsa e di cambiamenti

Fortuna senza precedenti e occasioni d’oro per gli appartenenti al segno della Bilancia. Siete persone molto riflessive e spesso fate fatica ad iniziare qualcosa di nuovo. L’aspetto positivo di questa Luna è che vi renderà più dinamici ed intraprendenti. Nei prossimi giorni sentirete il bisogno di prendervi cura di voi stessi. Questo è il momento migliore per dedicarvi alla vostra forma fisica, facendo scelte alimentari più sagge e dedicandovi allo sport. Ma non è tutto, ci sono novità anche sul fronte del lavoro. La fortuna è dalla vostra parte e nelle prossime settimane una vostra richiesta, un’idea o una proposta potranno essere accolte di buon grado.

Fortuna senza precedenti e occasioni d’oro per un segno d’acqua pronto a tornare in pista

La Luna nuova regalerà ai Cancro tanta voglia di fare. Nei prossimi giorni, sarete inarrestabili e la vostra pragmaticità porterà ad importanti risultati. Se giocate bene le vostre carte, grazie a una buona dose di fortuna, potrete anche ottenere guadagni extra. La concentrazione è altissima e le vostre doti organizzative e comunicative saranno percepite come indispensabili sul lavoro. Sul fronte delle relazioni interpersonali, questo mese finirà con il botto. Dopo tanto stress e nervosismo, in coppia riuscirete a ritrovare tanta serenità e la gioia di stare con il partner. Per i single saranno giorni intensi: si presenterà finalmente l’occasione per conoscere meglio quella persona che da qualche mese vi fa battere il cuore.