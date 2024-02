Cosmetici di lusso con oro: ecco quanto costano alcune creme e maschere preziose come dei gioielli

Ci sono tanti proverbi con protagonista un metallo tra i più ricercati, l’oro. Il suo valore e le sue proprietà si sfruttano in tanti modi anche nel campo estetico. Vediamo il prezzo di alcuni prodotti.

Chi è un appassionato dei romanzi di Ian Fleming e ha visto i film su James Bond avrà presente una scena iconica. Parliamo di quella in Agente 007 – Missione Goldfinger dove una ragazza è ricoperta di vernice dorata. Lì l’intento era negativo, invece da anni molti laboratori studiano le proprietà cosmetiche dell’oro 24 carati. Il prezioso metallo serve come riserva per gli Stati, adorna colli e mani di uomini e di donne e ricopre molti oggetti lussuosi.

L’oro sembrerebbe essere utile anche nel campo della bellezza. Infatti, per esempio stimolerebbe il microcircolo e la produzione di collagene combattendo i segni dell’età e donando compattezza e luminosità alla pelle.

Tante aziende, quindi, hanno messo in vendita prodotti di vario genere in cui tra gli ingredienti si trova questo elemento costoso.

Cosmetici di lusso con oro: ecco quanto costano alcune creme e altri prodotti per il viso

L’azienda Beauty Gold vende ad esempio il kit make up con polvere, glitter e petali a 145 euro. Servirebbe ad arricchire di luce unghie, capelli o viso.

Per quanto riguarda la bellezza della pelle, ci sarebbe 24 KT Gold Ritual Face. Nella confezione c’è una crema da applicare sulla pelle da coprire con la maschera in foglia d’oro inclusa. Si potrebbe comprare a 120 euro. L’oro e anche l’argento dei loro prodotti provengono dalla Giusto Manetti Battiloro di Firenze in attività dal 1600.

Tra le altre proposte in commercio troviamo il patch contorno occhi 24 K di Mimi Luzon a circa 200 euro. Il siero viso 24 K con acido ialuronico si venderebbe a 149 euro.

Altri prodotti

La maschera di Peter Thomas Roth 24K Gold Mask con oro e caffeina contro i segni dell’età costerebbe circa 100 euro. Un altro prodotto di lusso sarebbe 1000 L’Absolu La Crème Légère di Maria Galland. Tra i componenti vi sarebbero oro a 24 K e peptidi. Questa crema antiage costerebbe sui 300 euro. Tra i primer quello che Guerlain propone sarebbe Parure Gold 24K. Compattezza e radiosità al costo di circa 80 euro. Un booster illuminante della 111SKIN costerebbe 110 euro. Donerebbe un tocco di luce su naso e zigomi sfruttando le proprietà dell’oro e della Rosa Damascena. Cosmetici di lusso con oro: ecco quanto costano alcune creme quindi presso molte profumerie.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo senza fini commerciali. Verificare eventuali variazioni dei prezzi)