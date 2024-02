Di cosa ha sofferto Bianca Balti e quali sono le incredibili coincidenze che la legano a una superstar di Hollywood

La vita di Bianca Balti era perfetta. Supermodella con grandi guadagni, tanti amori e l’esperienza della maternità. Ma nessuna vita è perfetta e a un certo punto arrivano i problemi. Lei li ha affrontati con coraggio e ha trovato la solidarietà di una diva del cinema americano.

Lo ha scoperto dopo un test genetico che avrebbe fatto per via della storia famigliare che glielo consigliava. E così Bianca Balti ha avuto la certezza di essere portatrice di una mutazione del gene BRCA1 che potrebbe portare a sviluppare delle patologie. Questa scoperta le ha salvato la vita, lei con coraggio si è sottoposta a mastectomia bilaterale preventiva per ridurre le possibilità di ammalarsi in futuro. Non si è trattato solo di una scelta medica ma di una vera e propria prova di coraggio.

Si è trattato di mettere in discussione la sua identità femminile per avere delle opportunità importanti, tra le quali la sicurezza di crescere le figlie. La scelta era delicata anche per via del lavoro della Balti, che è il motivo per cui è diventata tanto famosa.

I fan sempre dalla sua parte

Di cosa ha sofferto Bianca Balti? Ha scoperto di essere portatrice di una mutazione riguardante un gene legato alla formazione di patologie insidiose. La scoperta è stata determinante per la vita della Balti che oggi è diventata una sostenitrice della prevenzione con cui si possono aiutare tantissime persone e salvare migliaia di vite. La scelta di effettuare la mastectomia bilaterale è stata coraggiosa, soprattutto se pensiamo al lavoro della Balti. Lei è una delle modelle più famose al mondo e con i guadagni più alti, ha firmato numerosi contratti con tutti i marchi più ambiti nel campo della moda.

La trasparenza con cui ha vissuto questa esperienza è stata resa possibile grazie alle costanti documentazioni sui social su cui lei è molto attiva. L’esperienza l’ha avvicinata ancora di più ai suoi fan che la ammirano e la amano per il suo carattere. Mai schiva e banale nelle interviste, utilizza un sistema di comunicazione vincente. Onesta fino a essere disarmante, ride in continuazione delle sue marachelle e delle avventure, ma quando si è trattato di essere seria, la Balti ha dimostrato coraggio e determinazione. Senza mai perdere il sorriso.

Di cosa ha sofferto Bianca Balti e quale star ha avuto una sorte simile

La vicenda di Bianca Balti è simile a quella vissuta da una importante star di Hollywood. Si tratta di Angelina Jolie. Anche l’ex moglie di Brad Pitt ha fatto una scelta conservativa che si sta dimostrando determinate. Sottoposta a mastectomia bilaterale dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene, ha deciso di operarsi. E anche lei è diventata una sostenitrice accanita della prevenzione.

Tante le speculazioni sul suo conto. Diversi tabloid avrebbero affermato che l’attrice si fosse decisa a sottoportisi anche all’asportazione dell’utero. Tutto ciò risale al 2013, anno in cui le smentite sono state decise. Nessuna operazione, se non l’asportazione dei seni. Almeno fino al 2015, anno in cui Angelina Jolie avrebbe effettivamente subìto una isterectomia, ma non in via preventiva. Alla base della seconda operazione ci sarebbero stati i problemi di natura ginecologica. Essere star non è facile quando si deve mantenere riserbo sulla salute fisica o mentale. Bisogna essere forti. La Jolie lo sa bene e per questo avrebbe fatto sentire il suo appoggio alla Balti circa l’operazione a cui la modella si è sottoposta. Non solo solidarietà femminile, ma sensibilità. Quella di cui c’è bisogno quando si parla di questi problemi. Quella di cui dobbiamo armarci quando approfondiamo argomenti topici come la prevenzione che salva le vite umane.