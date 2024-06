Nubi di tempesta si addensano su Banca MPS, si parla, infatti, di nuovi guai giudiziari. Tuttavia, le azioni non sembrano risentirne in Borsa. Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

Questi i fatti imputati all’istituto di credito senese

Come riportato da tutti i quotidiani nazionali, una nuova crisi giudiziaria coinvolge Banca MPS riguardante la ricapitalizzazione del 2017, quando il tesoro italiano investì 5,4 miliardi di euro diventando il principale azionista della banca. L’accusa sostiene che l’operazione si basava su dati di bilancio falsi, configurando una truffa aggravata ai danni dello Stato, coinvolgendo presidenti, amministratori delegati e manager dell’epoca. Secondo il Giudice per l’indagine preliminare di Milano, Teresa De Pascale, i bilanci del 2015, 2016 e 2017 non includevano le necessarie rettifiche per i crediti deteriorati, rendendo MPS tecnicamente insolvente.

Nonostante i dubbi, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea approvarono l’operazione, coordinata dall’allora Ministro dell’Economia Piercarlo Padoan. Nel 2017, l’intervento statale colpì azionisti e obbligazionisti subordinati, con una promessa di ristoro di 1,5 miliardi per i piccoli investitori. La De Pascale ha chiesto ulteriori indagini, nonostante i PM milanesi avessero richiesto l’archiviazione delle accuse. La Banca d’Italia, che nel 2017 attestava l’assolvibilità di MPS, dovrà ora convincere la Procura di Milano della validità dei suoi controlli. La vicenda coinvolge anche la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e il governo Gentiloni, che avallò la capitalizzazione della banca.

Banca MPS in bilico a causa di news: le indicazioni dell’analisi grafica

Per la terza settimana consecutiva le quotazioni di Banca MPS potrebbero chiudere al ribasso. In questo scenario di particolare importanza è il supporto in area 4,732 €. Fino a quando questo livello resisterà alle pressioni ribassiste, infatti, potrebbe essere molto probabile una ripartenza al rialzo.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere dovremmo andare a calcolare lo scenario ribassista più probabile.

