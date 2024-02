Altro che libretto e Buoni fruttiferi, Poste lancia un servizio per guadagnare veramente sui mercati anche senza essere esperti

Poste offre la possibilità di investire digitalmente sui mercati finanziari anche a chi non è per niente esperto e a costi quasi zero. Ecco come funziona questo servizio che sfrutta gli ETF.

Investire i propri risparmi sui mercati finanziari è una scelta importante e può portare a risultati significativi nel lungo termine. Per un risparmiatore interessato a esplorare questa possibilità, Postefuturo Investimenti di Poste Italiane offre un servizio di investimento sui mercati finanziari. Altro che libretto e Buoni fruttiferi, Poste con questo servizio vuole offrire ai clienti l’opportunità cavalcare i mercati azionari e obbligazionari. Ecco come funziona.

Cos’è Postefuturo Investimenti

Postefuturo Investimenti è un servizio di gestione patrimoniale completamente digitale offerto da Poste Italiane in collaborazione con Moneyfarm. Questa partnership unisce l’esperienza di Poste Italiane alla competenza di Moneyfarm nel campo degli investimenti. Questo servizio ha una attivazione 100% digitale, quindi puoi aprire un conto e iniziare a investire comodamente dal tuo computer o smartphone. Non è necessario recarsi fisicamente in un ufficio postale.

Postefuturo offre sette linee di investimento in ETF, ognuna diversificata e calibrata in base al profilo di rischio e agli obiettivi finanziari del cliente. Gli ETF (Exchange Traded Fund) sono strumenti finanziari che replicano l’andamento di un indice di mercato, offrendo una diversificazione efficace. Zero commissioni di ingresso e uscita. Non dovrai pagare commissioni per entrare o uscire dal servizio.

Altro che libretto e Buoni fruttiferi, ecco come attivare Postefuturo Investimenti

Accedi al sito di Poste Italiane e seleziona la sezione Postefuturo Investimenti. Compila il questionario MiFID per individuare il tuo profilo finanziario. Scegli la linea di investimento più adatta a te e sottoscrivila online. Puoi cominciare a investire partendo da un capitale minimo di 5.000 euro. Non hai 5.000 euro ma riesci a mettere da parte un po’ di risparmio mensile? Puoi anche creare un Piano di Accumulo di Capitale (PAC) con un investimento minimo di 100 euro al mese.

Postefuturo Investimenti è ideale per un risparmiatore che ha un grado di rischio medio o elevato e non si accontenta di un rendimento sicuro ma ridotto. Un risparmiatore che è poco o per nulla esperto dei mercati finanziari, ma vuole diversificare i suoi investimenti. Postefuturo offre una gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze.

Ovviamente occorre ricordare che gli investimenti in ETF comportano rischi. Chi non vuole correre rischi ma aspira a rendimenti maggiori dei Buoni postali, può investire in BOT o in un conto deposito. Oppure può puntare su BTP che in alcuni casi permettono di guadagnare anche il 50%, ma sul lungo periodo.