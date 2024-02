Weekend tranquillo in Lombardia: cosa vedere nella Città giardino, prossimi eventi e costo dei biglietti

Ci sono periodi in cui si desidera trascorrere il fine settimana lontani dal caos. Nella regione Lombardia si possono trovare tante località dove andare, tra cui una cittadina vicino a un lago. Parliamo di Varese. Potremmo approfittare di un giro magari per assistere a un concerto. Vediamo quali sono in programma.

Ci sono persone che hanno hobby particolari a cui dedicarsi nel tempo libero. Altri preferiscono uscire, prendere un aperitivo, andare a ballare. Capita a molti però un periodo in cui si cerca di evadere dalla quotidianità in modo semplice. Basterebbe infatti una passeggiata sul lungomare o al lago, in campagna. I borghi sarebbero l’ideale.

Un weekend tranquillo in Lombardia: cosa vedere nella Città giardino

Se cerchiamo una meta ricca di bellezze e di verde in Lombardia potremmo ad esempio andare a Varese. Questa località è chiamata anche Città giardino. Il motivo si collega soprattutto alla presenza del Parco di Varese. Al suo interno sorge il barocco Palazzo Estense. Una passeggiata nei giardini porta a Villa Mirabello che ospita il Museo archeologico rinascimentale.

Chi ama lo shopping potrebbe fare due passi per Corso Matteotti e poi raggiungere delle interessanti piazze e chiese. Da visitare almeno la Basilica di San Vittore del Sedicesimo secolo. Gli appassionati d’arte troveranno interessante la collezione di opere di Giuseppe Panza a Villa Panza.

In una tiepida giornata si potrebbero raggiungere fuori città due posti. Il primo sarebbe il lago di Varese. Qui troviamo ad esempio l’Isolino Virginia, un importante sito archeologico dove si può visitare un museo. A Cocquio Trevisago vi sarebbe un antico mulino con all’interno un museo dedicato al pittore Salvini.

Altri motivi per andare a Varese

È suggestivo poi il Sacro Monte nel Parco Campo dei fiori. Patrimonio UNESCO insieme ad altri di Lombardia e Piemonte, il Sacro Monte di Varese presenta una salita di circa 2 km, intervallata da 14 cappelle. In cima si trovano un santuario e il borgo Santa Maria del Monte. Weekend tranquillo in Lombardia: cosa vedere nella Città giardino e dintorni ormai è chiaro. Potrebbero motivarci anche alcuni eventi. Nel marzo 2024 a Varese si esibirà Stefano Bollani. I biglietti partono da 30 euro. Ad aprile si potrà assistere al concerto di Davide Van De Sfroos. I prezzi partono da 28 euro. Nello stesso mese si esibirà la PFM. Per partecipare allo spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè si paga da 26 euro in su. Ancora ad aprile andrà in scena Chicago, il musical. Il costo del biglietto parte da circa 28 euro.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità e costo dei biglietti)