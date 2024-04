Dopo mesi di costanti rialzi, per il redito fisso è arrivato il tempo di rifiatare. Gli interessi offerti hanno smesso mediamente di salire, fronte sul quale si nota una certa stasi o lieve discesa. I tassi ufficiali sono attesi in ribasso, per cui quando la politica monetaria BCE diventerà più accomodante i rendimenti caleranno ancora di più.

Pertanto, e al netto di colpi di coda ad oggi possibili ma non prevedibili, c’è chi approfitta del timing per investire la liquidità disponibile. Sul reddito fisso, per esempio, ad aprile quali conti deposito vincolati a 12 mesi rendono almeno il 4,25% fino al 5% annuo lordo?

I conti deposito che rendono il 4,25% annuo lordo

Abbiamo consultato un noto portale di comparazione di prodotti bancari, conti depositi (CD) inclusi. In particolare, ci siamo concentrati sulle durate del vincolo a 12 mesi: quanto rendono oggi sul mercato i prodotti più generosi della specie?

Abbiamo incontrato 3 prodotti con tassi al 4,25% e uno al 5%, sempre lordi. Illustriamo qui solo i dati salienti dei vari prodotti, delegando al Lettore la lettura di tutti i dettagli operativi e commerciali delle singole offerte bancarie.

Il Cherry Vincolato di Cherry Bank è uno dei tre conti che paga il 4,25% lordo sulla durata a 12 mesi, il 3,15% netto, con interessi liquidati a ogni trimestre. La ritenuta fiscale del 26% e l’imposta di bollo del 2×1.000 sono a carico del cliente, poi non sono previste altre spese. La banca non prevede l’estinzione anticipata del vincolo e la funzionalità del conto deposito è riservata ai titolari del c/c online Cherry Bank.

Anche il CD ioinpiù di ioinBanca rende il 4,25% all’anno sui vincoli a 12 mesi, con interessi liquidati alla scadenza. Sul proprio sito la banca precisa che l’offerta è riservata alla nuova raccolta valida fino al 30/04/’24 e/o fino ad esaurimento del plafond disponibile. Il CD ioinpiù è aperto quindi a clienti nuovi o già in essere che apportino nuova liquidità da altre banche, accreditata sul conto nei 30 giorni antecedenti alla data di versamento sul deposito. Poi non sono previste spese di gestione del conto a carico del cliente, tranne quelle di matrice fiscale.

Siamo sempre al 4,25% annuo lordo sul CD MeglioBanca a 12 mesi con cedola unica alla scadenza del vincolo. L’emittente ne consente l’estinzione anticipata, anche solo parzialmente, e in 33 giorni le somme saranno svincolate. Come per i conti precedenti, anche qui restano a carico del cliente le spese fiscali, mentre la gestione del prodotto è gratuita.

Veniamo infine al CD con tasso annuo lordo al 5%, il 3,7% netto, per i vincoli (per i primi) a 12 mesi e fino a un massimo di 100mila €. Si tratta del c/c Arancio più Conto Arancio della banca olandese ING e dell’iniziativa “5% per 12 mesi Nuovi Clienti con Stipendio”, valida fino all’11 maggio. L’emittente precisa come funziona l’offerta. Una volti scelti i due prodotti (c/c Arancio e conto Arancio), vanno attivati entro l’11/05 con un primo bonifico, ed infine accreditare lo stipendio entro il 31 agosto. Anche qui le spese fiscali restano a carico del cliente.

In chiusura avvisiamo ancora una volta il Lettore di consultare attentamente tutti i dettagli della proposta di turno eventualmente presa in considerazione.