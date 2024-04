Una settimana fa il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato le linee guida sulla futura attività di raccolta di provviste per le esigenze sovrane. Il riferimento è al “Programma Trimestrale di Emissione” per il II° trimestre del 2024, disponibile sul portale istituzionale MEF.

In sintesi, si tratta di aggiornamenti sull’attività di emissione di titoli del debito pubblico, a distanza di 3 mesi dalle Linee Guida pubblicate a inizio anno. A seguire viene fornita una view sul quadro macroeconomico e in tema di finanza pubblica, sempre aggiornata a marzo.

Sintetizziamo ora i passaggi chiave del documento. Anticipiamo solo che il Tesoro avvisa che arriveranno 2 nuovi BTP a 3 anni e 7 anni e che vi saranno riaperture di titoli di Stato in circolazione.

I nuovi titoli in emissione nel II° trimestre 2024

La prima sezione del documento riguarda appunto le emissioni, divise tra “nuove” e “riaperture”. Nel primo caso si assisterà al lancio di bond ex-novo, con nuovi ISIN, nuove cedole, nuove date emissioni e scadenze. Nel secondo si tratterà di nuove tranche di bond statali già in corso di emissione e quindi in circolazione.

Le nuove emissioni riguarderanno:

1 BTP a 3 anni, scadenza il 15/07/2027 e ammontare minimo di 9 mld di euro;

1 BTP a 7 anni, scadenza il 15/07/2031 e ammontare minimo di 10 mld di €.

Cosa vuol dire ammontare minimo? Lo precisa lo stesso documento. L’espressione si riferisce al valore che il circolante del titolo dovrà raggiungere prima che lo stesso possa essere sostituito in futuro da una nuova emissione sulla stessa scadenza.

Infine il Tesoro non preclude alla possibilità di nuovi titoli nel II° trimestre in base alle condizioni dei mercati finanziari. Si tratterà di bond retail, cioè di emissioni speciali come lo sono il BTP Futura, Italia e il Valore? Non è dato saperlo, il testo non proferisce parola al riguardo. Per cui si tratterà di attendere le settimane a venire per capire se, e quali, vi saranno nuovi bond retail in rampa di lancio.

Dopo le nuove emissioni, ecco i titoli per i quali potranno essere offerte nel periodo aprile-giugno 2024 ulteriori tranche di titoli in circolazione. Nello specifico, il testo MEF afferma che si tratta dei seguenti bond sovrani:

BTP cedola 3,20%, data godimento 27/02/2024 e data scadenza 28/01/2026;

BTP cedola 2,95%, con data godimento e data scadenza pari a, nell’ordine, 15/01/2024 e 15/02/2027;

BTP cedola 3,35%, data godimento 01/03/2024, scadenza 01/07/2029;

BTP cedola 3,50%, 16/01/2024 è la data godimento e 15/02/2031 è la scadenza;

BTP 3,85%, data godimento 01/03/2024 e scadenza 01/07/2034.

Sempre in base alle dinamiche dei mercati, il MEF non esclude il lancio di altre tranche di titoli nominali in corso di emissione. Nello specifico si tratterebbe di bond con scadenza superiore ai 10 anni, CCTeu e indicizzati all’inflazione.