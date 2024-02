Il rifugio di Fiorella Mannoia è meraviglioso: dove andrà a riposarsi la cantante dopo le fatiche di Sanremo

È una vera icona della musica italiana, amata ed ammirata per le sue straordinarie performance in palcoscenico. A Sanremo e nei live dà il meglio di sé anche quando reinterpreta le canzoni dei colleghi. Indimenticabili le collaborazioni più famose, mai un errore nelle scelte e nelle esecuzioni. Una sicurezza. Ecco dove vive.

Insieme a De Gregori e Pino Daniele oppure a Ivano Fossati piuttosto che con Pierangelo Bertoli. La lista delle collaborazioni eccellenti della Mannoia è incredibile. Da questi grandi artisti ha imparato tanto, sul palco si vede, una sicurezza assoluta anche nelle manifestazioni che creano le maggiori tensioni ai cantanti più navigati. In molti si chiedono dove risieda la cantante. Lei è generosa e posta tante foto su Instagram. Questo mina la sua privacy ma a lei non importa. Nemmeno quando una fan viene colta sul fatto mentre dopo aver commesso un’effrazione se ne va gironzolando dentro casa sua. La donna è stata subito arrestata, il fatto si è concluso solo con un grande spavento.

Dalle notizie che circolano sul web si sa che Fiorella Mannoia vive in un caldo e luminoso rifugio a Roma Nord. La cantante ha creato un’oasi paradisiaca per vivere in tranquillità con il marito. Le immagini sono state condivise sui social e sembra che l’atmosfera domestica sia accogliente e rilassata. Gli spazi sono ampi e ben illuminati, la Mannoia si riposa, legge e pensa a nuove canzoni. Tutto sembra essere stato organizzato su misura per la sua arte e per il suo riposo.

Atmosfere rilassanti

Il rifugio di Fiorella Mannoia è meraviglioso a Roma Nord. I quartieri in questa parte della città sono scelti dalle persone benestanti che cercano di evitare il degrado della Capitale. Con la giusta somma da investire però si può trovare spazio e verde insieme e allora il caos del traffico così come quello dello show business diventano solo un ricordo. Fiorella Mannoia è amante del minimalismo, gli arredi della casa sono discreti e la cucina è il cuore dell’abitazione. Quando non è in tour la Mannoia ama cucinare e in questo modo trovare ispirazione per nuovi progetti artistici.

La Mannoia è sposata da circa due anni con un insegnante di canto. La casa quindi ha degli spazi in cui la coppia può condividere la passione in comune. Nonostante la differenza di età, che tante critiche ingiuste le ha portato, dividere la vita insieme quando si ha tanto da condividere è impagabile. L’abitazione della coppia rispecchia questa situazione di estrema complicità. Non mancano le librerie, il parquet, le tende antiche e le lampade classiche. Le luci soffuse creano un’atmosfera vintage davvero elegante.

Il rifugio di Fiorella Mannoia è meraviglioso, oasi per i momenti di riposo e quelli più difficili

Il lockdown non è stato facile per nessuno. Nella sua casa confortevole e dalla sua cucina, Fiorella Mannoia ha tratto forza e dedizione per il suo pubblico. I suoi messaggi nella rete hanno aiutato tante persone che la ammirano. Sullo sfondo si potevano notare gli spazi domestici da cui la Mannoia parlava, senza mai negarsi alle interviste. È stato un periodo nero che ha coinvolto tutti e in cui era necessario dare una mano.

Ora Fiorella brilla sul palco di Sanremo. Scalza e con indosso un abito da sposa ha presentato una canzone importante, ha duettato con Gabbani scherzando sull’edizione del festival che il cantante le aveva soffiato da sotto al naso per pochi voti. La Mannoia sa stare al gioco ed è sempre molto generosa. E dopo aver dato tutto al suo pubblico ritorna nel suo rifugio dal marito a ricaricare le pile. I suoi nuovi successi sono tanto attesi dai fans. Le canzoni sono sempre ottime, perché il luogo da cui scrivere è adatto per un’ispirazione di altissimo livello.