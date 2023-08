Se credi che l’intimità di coppia stia perdendo colpi, prova a fare queste cose: la farai rinascere

Ci sono piccole azioni quotidiane che possono migliorare l’intimità di coppia. Scopri quali sono e come metterle in atto.

Avere una buona intimità di coppia non significa solo trovarsi bene tra le lenzuola ma vivere in modo intimo il quotidiano. Si tratta di un modo di vivere in coppia che può risultare naturale ma che in alcuni momenti della vita può risultare più difficile per via dei problemi di tutti i giorni e dei pensieri che ci distraggono dall’altro/a.

Riacquisire intimità, però, non è poi così difficile. Anzi, per farlo basta mettere in atto piccole azioni che sono però in grado di fare la differenza. Scopri quali sono le più importanti per riavvicinarti rapidamente al tuo partner.

Cosa fare per ritrovare l’intimità con il partner

Instaurare o riacquistare una certa forma di intimità con il partner può sembrare impossibile ma si rivela più semplice che mai. A volte, infatti, la mancanza di una comunicazione profonda è causata da disattenzioni che mettiamo in atto ogni giorno. Disattenzioni a cui è possibile porre rimedio.

Guardarsi negli occhi

La prima forma di comunicazione “intima” tra due persone avviene guardandosi negli occhi. Invece di parlare al partner dandogli le spalle o urlandogli da una stanza all’altra è quindi preferibile cercarne il più possibile la presenza. Allo stesso tempo, quando si parla, è meglio eliminare gli smartphone di torno. In questo modo non si avranno distrazioni e la comunicazione sarà decisamente diversa.

Ascoltare

Imparare ad ascoltare porta gli altri ad aprirsi molto di più. Questo significa evitare di interrompere di continuo per parlare d’altro o trovare soluzioni ai problemi. Spesso chi parla vuole solo sentirsi ascoltato. Quindi, inizia ad ascoltare e pian piano scoprirai che la cosa diventerà sempre reciproca.

Comunicare in modo sincero

Non c’è nulla di più intimo di una comunicazione sincera e fatta a cuore aperto. Quando si verifica, le due persone si trovano connesse e sulla stessa linea d’onda. E ciò genera senza alcun dubbio una forma di intimità profonda. Esattamente quella che può renderti più vicina alla persona che ami.

Trovare nuovi modi per riacquistare intimità con il partner e per avvicinarsi l’un l’altro è sicuramente il miglior modo per far evolvere un rapporto che al momento sembra in stallo. Allo stesso tempo, ciò può addirittura rendere l’amore ben più profondo e portare la coppia a conoscersi in modo diverso e più approfondito. Esattamente ciò che serve per una vita a due serena e più intensa che mai.