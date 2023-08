Seduci subito chiunque se sfrutti le regole svelate dallo psicologo: finalmente amore e relazioni

Vuoi sedurre la persona che ti piace? Allora devi assolutamente seguire le regole svelate dallo psicologo: saranno perfette!

Quando ci infatuiamo di una persona o quando quest’ultima diventa per noi un chiodo fisso, la prima cosa che ci viene in mente di fare è sedurla, cosicché in qualche modo possa accorgersi di noi e di conseguenza chiederci di uscire, creare una storia duratura e finalmente avere una relazione. Ma spesso questo sembra essere molto più difficile di quanto possiamo immaginare.

Vediamo allora insieme come poter sedurre immediatamente l’altra persona, seguendo le regole svelate dallo psicologo. Solo in questo modo riusciremo a ottenere ciò che da tempo desideriamo. Pronti?

Seduci chi desideri con queste regole: lo psicologo ha sempre ragione!

Spesse volte quando ci piace una persona, non sappiamo mai come comportarci. Può capitare, infatti, che siamo così in imbarazzo quasi da metterci in ridicolo, facendo scappare quest’ultima a gambe levate! Mentre non dovremmo fare altro che sedurla, con metodi alquanto particolari e onesti, che possano da un lato mettere in risalto le nostre qualità, ma dall’altro anche far capire che siamo interessati a quest’ultima.

In che modo possiamo farlo? In questo ambito si sono espressi molti psicologi, circa l’amore, le relazioni e la loro nascita. Vediamo di seguito alcune regole che bisogna assolutamente seguire se si desidera conquistare qualcuno.

La prima regola che, secondo gli psicologi, bisogna in assoluto seguire è la sincerità ed essere se stessi. Attrarre a sé una persona, con bugie o mostrandosi chi in fondo non si è, è la cosa più subdola che possa esistere al mondo. Se infatti tendiamo a interpretare un ‘ruolo’ cercando di essere perfetti, non sapremo mai se davvero piacciamo all’altra persona.

E poi, prima o poi, la verità verrà a galla e potremmo perdere la persona per cui abbiamo lottato così tanto. La seconda arma di seduzione, se sappiamo di possederla, sicuramente è una forte personalità: avere una forte personalità non vuol dire prevaricare sull’altro, ma significa essere in grado di affermarsi laddove serve ed essere in grado di essere indipendente facendo valere le proprie tesi.

La terza regola invece è l’indipendenza. Una persona libera e indipendente è sicuramente molto più attraente di una persona che non sa prendere decisioni da sola o che non riesce a crearsi la propria indipendenza anche dal punto di vista economico. Ebbene, ogni uomo o donna che incontriamo ama avere una propria indipendenza e ama che quello che potrebbe essere il proprio partner sia lo stesso.

Infine, quarta ed ultima regola, la reciprocità. Quando la situazione inizia a farsi molto più ‘piccante’, inizierà ad esserci anche reciprocità nella seduzione. Se così non dovesse essere, allora è meglio lasciar perdere prima che sia troppo tardi e possiate farvi davvero male, insistendo per una cosa che non vedrà mai la luce del sole.