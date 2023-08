Relazione in fase di stallo? Scopri come evolvere insieme al tuo partner

Hai un relazione in fase di stallo? Guarda questa immagine e scopri come evolvere insieme al tuo partner

Non sempre le storie d’amore – anche quelle più belle e promettenti – hanno una trama equilibrata e positiva.

I problemi di coppia esistono e possono verificarsi in ogni momento. È una cosa normale, per questo non è assolutamente necessario lasciarsi prendere dal panico e mollare tutto. Ovviamente ognuno è diverso e non tutte le situazioni sono uguali. Dunque, se vuoi qualche spunto interessante – senza la pretesa della verità – potresti provare a scoprire come evolvere insieme al tuo partner con questo interessante test della personalità.

Scopri come evolvere insieme al tuo partner

Il gioco è molto semplice. All’inizio di questo articolo abbiamo pubblicato un’immagine che riporta una scena con due soggetti. Tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine e stabilire che cosa hai visto. Come abbiamo detto prima, si tratta di un gioco divertente senza alcuna pretesa. Guarda, quindi, l’immagine e cerca di ricordare che cosa hai visto per primo. In base alla tua risposta, scoprirai come evolvere insieme al tuo partner.

Se la prima figura che hai visto è quella di un uomo arrabbiato, allora questo potrebbe voler dire che avete bisogno entrambi di una unione dipendente. Si tratta di un modo in cui i due partner si cercano l’un l’altro per provare a completarsi a vicenda. Avere una spalla su cui contare è importantissimo quando ci si trova in quelle situazioni in cui non si sa cosa fare o serve semplicemente un consiglio di una persona “esterna”. Provate dunque a fidarvi di più l’uno dell’altro e ad affidarvi compiti di cui potrete beneficiare entrambi.

Se nella scena che abbiamo riportato hai notato come prima figura un bicchiere di vino, allora questo potrebbe voler dire che la vostra coppia in questo momento si sente in confusione. Entrambi vi sentite completi anche senza l’altro, ma avete comunque bisogno di voi per creare una coppia. Sia te che il tuo partner riuscite a mantenere la vostra identità distinta, ma non tendete a dividervi i compiti e le responsabilità. Infine, se hai visto la donna di profilo, questo potrebbe voler dire che avete bisogno di avere una propria indipendenza. Entrambi desiderate avere una propria individualità e cercare di sentirvi completi anche senza la necessità dell’altro. Siete un valore aggiunte per entrambi, ma non decidete di fare ogni cosa in comune.