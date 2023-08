Harry ci teneva tantissimo, ma adesso va a William: assegnazioni importanti nella Royal Family

La “fuga” di Harry e Meghan dalla Royal Family è costata cara al principe secondogenito di Carlo III: in particolare un titolo andato a suo fratello William.

A tre anni dalla scissione interna della Royal Family britannica, contraddistinta dalla partenza del principe Harry e sua moglie Meghan Markle, insieme ai figli Archie e Lilibeth, gli equilibri stanno prendendo (di nuovo) una nuova piega.

Stavolta si tratta della riassegnazione di alcuni titoli, “regalati” da Re Carlo III al figlio maggiore William e alla consorte Kate Middleton. Dopo aver assegnato loro il titolo di Principe e Principessa del Galles, alla sua incoronazione, Re Carlo ha deciso di ridistribuire alcuni titoli che in precedenza erano appartenuti al fratello minore del re Andrea di York, “spogliato” di ogni titolo e privilegio per lo scandalo Epstein, e a William.

Harry è già stato privato in via ufficiale del titolo di Altezza Reale, anche sul sito ufficiale della Royal Family, giusto per rendere la cosa inequivocabile. E anche una serie di titoli legati alla sua carriera militare, tanto cara al Duca di Sussex, sono stati “ripresi” in mano da Carlo III e assegnati qua e là, in particolare al Principe ereditario William e alla moglie Kate Middleton.

Le nuove onorificenze dei Principi del Galles

Tra i titoli onorifici che sono stati assegnati alla Principessa Kate, uno in particolare salta all’occhio dal momento che in precedenza era appartenuto a William: quello di Royal Honorary Air Commodore of Royal Air Force Coningsby. Prima di andare a Kate, questo titolo era appartenuto a William, che avrebbe potuto regalarlo alla moglie in quanto il nonno, Peter Middleton, ha servito nella RAF.

Ma venendo al Principe William, l’assegnazione che ha fatto più discutere è quella che Carlo III ha deciso in merito al titolo di Colonnello in capo dell’Army Air Corps, Corpo dell’aviazione: si tratta di una onorificenza molto importante, soprattutto a livello affettivo, e soprattutto per il principe Harry. Il figlio minore di Carlo III e della compianta Lady Diana Spencer, infatti, ne è stato in possesso fino a poco tempo fa, grazie alla lunga carriera militare che lo ha portato a servire il Paese per molti anni.

Doppio smacco dunque per Harry, che dopo aver visto il suo nome “spogliato” del titolo di Sua Altezza Reale, scritto nero su bianco sul sito ufficiale della Royal Family britannica, adesso si è visto sfilare sotto il naso il titolo a cui teneva di più, e soprattutto lo ha visto assegnare al fratello.