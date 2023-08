Problemi sotto le lenzuola? Basta avere fede: l’impensabile rapporto tra religione e intimità fisica

Un nuovo studio avrebbe rivelato come la fede sia in grado di migliorare l’intimità di coppia. Scopriamo come e quali sono i fattori che fanno la differenza.

Probabilmente, quando si pensa all’intimità di coppia, la fede religiosa è l’ultima cosa che viene in mente. Eppure, un recente studio ha dimostrato che le persone che hanno fede (indipendentemente da quale sia) hanno anche una miglior intesa intima. Inoltre sarebbero maggiormente in grado di sopportare eventuali problemi di coppia.

Il tutto dipende da una serie di fattori tra i quali rientrano un modo diverso di intendere le cose e che porterebbe a sentirsi maggiormente soddisfatti anche in caso di problemi. Scopriamo, quindi, quali sono i dati emersi da questo studio e quanto religione e intimità di coppia siano davvero correlate.

L’intimità di coppia migliora con la fede? Ecco cosa emerge da un recente studio

La curiosa rivelazione arriva dalla sociologa Nitzan Peri-Rotem dell’Università di Exeter che ha cercato i fattori determinanti per avere una vita sessuale più soddisfacente. La ricercatrice ha raccolto diversi dati per i quali sono stati intervistati migliaia di inglesi di età diverse che andavano dai 18 ai 59 anni. La ricerca, successivamente, riportata sul Journal of Sex Research ha quindi riportato che coloro che dichiaravano di avere una forte fede religiosa erano anche maggiormente appagati da un punto di vista sessuale.

Alcuni dati intrinsechi alla ricerca hanno infatti riportato che in genere le persone che hanno una fede religiosa molto forte preferiscono l’amore di coppia e sono quindi meno portate ad avere rapporti al di fuori di questo, percependo quelli occasionali come poco soddisfacenti. Ciò le rende più inclini a superare determinati periodi di down e a farlo senza sentirsi abbattuti.

Probabilmente perché appagati anche da altri aspetti della vita e quindi in grado di mantenere un equilibrio costante tra i tanti aspetti che ne fanno parte. Una scoperta che fa sicuramente pensare ma che si rivela al contempo molto interessante.

Ovviamente, per un una vita intima appagante, la sola fede non basta. Vanno infatti aggiunte anche complicità, confidenza, voglia di continuare a conoscersi ogni giorno e supporto reciproco. Tutti aspetti che abbiamo visto tra i metodi per migliorare l’intimità di coppia che perde colpi e che possono aiutare sia nei momenti più difficili che in quelli in cui tutto fila liscio. E tutto per una qualità della vita sicuramente migliore e maggiormente in grado di appagare sotto ogni aspetto.