Benedetta Parodi: “Mi sono ingegnata”, la soluzione che salva tutti in cucina | Video

Benedetta Parodi, giornalista e amatissima food blogger, in un divertente video ci spiega come risolvere un problema comune in cucina.

Se c’è qualcosa di bello nell’evoluzione dei contenuti digitali è che possiamo imparare tante cose divertendoci. In cucina, abbiamo il prezioso contributo di una delle conduttrici televisive più amate, ovvero Benedetta Parodi.

La giornalista, scrittrice e conduttrice, nonché autrice di diversi libri è nata ad Alessandria, nel ’72, sotto il Segno del Leone. In molti avranno cominciato a conoscerla e ad amarla grazie alla sua prima trasmissione a tema culinario, “cotto e mangiato“. La Parodi lasciò addirittura la conduzione del famoso TG Studio Aperto per dedicarsi alla sua vera passione, e da allora ha fatto tantissima strada.

Anche la vita privata di Benedetta è un continuo successo, infatti dal suo matrimonio con lo scrittore e giornalista Fabio Caressa sono nati tre splendidi figli: Matilde, Eleonora e Diego. Benedetta Parodi è molto attiva sui Social, dove condivide la sua vita e la sua grande passione, la cucina.

Proprio nei Social è spuntato un video simpaticissimo, che potrà rappresentare anche una soluzione a tutti coloro che incontrano le normali difficoltà “tecniche” durante l’esecuzione delle ricette.

“Mi sono ingegnata”, il video di Benedetta Parodi da guardare subito

Oggi in ogni cucina abbiamo tutto l’indispensabile per preparare ricette da chef, o anche semplicemente un buon pasto da consumare in famiglia o con amici.

Tra l’altro grazie ai numerosi elettrodomestici e dispositivi, robot da cucina e quant’altro, possiamo concederci il lusso di ottenere strepitosi risultati anche in poco tempo. Non sempre però dotiamo la cucina di qualsiasi cosa serva, soprattutto se si tratta d strumenti usati per lo più nel passato.

Nello specifico ci riferiamo al batticarne, un utensile da cucina che abbiamo probabilmente dimenticato da tempo. Ebbene, nonostante la sua grandissima esperienza, anche Benedetta Rossi si è trovata a preparare della carne pur non avendo lo strumento.

Nel video, ci dimostra come con un po’ di fantasia e creatività si possono risolvere i piccoli inghippi quotidiani. Benedetta prende un peso dai suoi attrezzi per il fitness, poi poggia sulla carne un coperchio sottile di plastica e infine assolve benissimo alla battitura della carne, sfruttando appunto il peso da un chilo.

Lo fa sorridendo e ci regala una piccola perla: mai arrendersi anche se siamo in difficoltà. In fondo in cucina esprimiamo noi stessi, le nostre preferenze e anche le nostre piccole mancanze. Ma con un po’ di autoironia e di creatività si possono risolvere tutti i problemi, da quelli più piccoli alle grandi sfide della vita.