Vite al limite, uno dei successi più clamorosi di Nowzaradan: Holly è stupenda

Quando si prende una decisione e ci si impegna a fondo, gli effetti possono essere pazzeschi. Cosa è successo a Holly

Vite al limite, insegna ai suoi telespettatori, che da anni seguono con grande interesse il programma, che nella vita siamo noi a cambiare tutto, se vogliamo.

Molti dei pazienti che passano per la trasmissione, riescono a cambiare vita, a tirare fuori tutta la motivazione necessaria per trasformarla.

Le difficoltà non mancano, anzi, sono davvero tante. Si parte da pesi che vanno oltre i 200/300 kg, e quando si giunge a pesare così tanto, non è facile tornare indietro.

C’è poi il fattore psicologico, che non è certo da sottovalutare. I pazienti arrivano in trasmissione con un bagaglio di traumi spesso risalenti al periodo infantile/adolescenziale, che sono alla base della sofferenza che li ha portati a prendere peso in modo spropositato.

E infine, c’è il fattore patologie, che spesso si aggiungono al problema di peso eccessivo. Sono situazioni a volte talmente gravi, che non possono essere recuperate.

Il dottor Nowzaradan, medico a capo dell’equipe che si occupa dei pazienti, cerca di spronare e salvare il più possibile i pazienti, supportandoli con un apposito piano dietetico e con supporto psicologico.

Vite al limite, com’è cambiata Holly Hager

Holly Hager ha preso parte a Vite al limite 7. Aveva 38 anni all’epoca, e tutta una serie di traumi che l’avevano portata a soffrire a tal punto da considerare il cibo come via di consolazione.

A 16 anni, ha subito violenza e questo, oltre a segnarla a livello interiore, ha segnato il suo rapporto con il cibo. Ma non per sempre, perché a un certo punto, Holly ha deciso che la sua vita doveva prendere ben altra piega.

Quando è entrata nel programma, ha capito che doveva mettercela tutta per cambiare e ha seguito le indicazioni del dottore. Il suo percorso è durato circa un anno, e la donna è riuscita a perdere oltre 100 kg.

Un vero successo, che le ha dato accesso, oltretutto, al noto intervento di chirurgia bariatrica del dottor Nowzaradan. Grazie a questo intervento, che prevede l’inserimento di un bypass gastrico, è possibile, per i pazienti, perdere ulteriore peso.

Di lei non si hanno molte notizie, ma quel che invece si sa è che avrebbe continuato a dimagrire dopo il programma, e avrebbe anche trovato un impiego in un’azienda.