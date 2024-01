Quanto costa acquistare i biglietti del Festival di Sanremo 2024: i prezzi per platea e galleria 

Finalmente si possono acquistare i biglietti per assistere al tanto atteso Festival di Sanremo 2024. Ma quanto costano? E cosa cambia rispetto allo scorso anno?

Gli appassionati di musica e non solo, sono già in trepida attesa: l’edizione 2024 del Festival di Sanremo sta per iniziare. La kermesse canora più longeva d’Italia si svolgerà dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston della cittadina ligure.

Per il quinto anno consecutivo, Amadeus sarà il conduttore della gara e con lui 5 co-conduttori. Uno per ogni serata. Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e infine Fiorello che affiancherà il suo caro amico durante la serata conclusiva.

Dal 1951, il Festival di Sanremo, rappresenta uno degli eventi più amati dal grande pubblico. Tantissimi artisti italiani e internazionali, nel corso degli anni, si sono esibiti su quel palco, ormai conosciuto in tutto il Mondo.

Quanto costa acquistare i biglietti del Festival e cosa cambia rispetto allo scorso anno

Quest’anno ci saranno 30 cantanti, 3 dei quali provenienti dal circuito Sanremo Giovani.

Nelle varie interviste, Amadeus, ha annunciato alcune novità. Ad esempio, la classifica, delle prime serate, verrà svelata solo parzialmente.

Cresce, quindi, l’attesa per l’acquisto dei biglietti. I ticket, per assistere all’evento, sono disponibili dal 23 gennaio e fino ad esaurimento disponibilità. Per comprare i biglietti è necessario collegarsi al sito ufficiale e seguire le dettagliate informazioni. Ogni persona può acquistare massimo due biglietti.

Tutti i prezzi

Quanto costa acquistare i biglietti del Festival?

Il loro prezzo dipende dalla serata e anche dal posto scelto. Come indicato sul sito ufficiale, il costo dei biglietti ha subito delle variazioni rispetto allo scorso anno. Inoltre, non c’è più la possibilità di acquistare un abbonamento.

Ma vediamo nel dettaglio il costo dei vari ticket.

Nelle prime 4 serate e cioè da martedì 6 febbraio a venerdì 9 febbraio, vedere il Festival sedendo in platea ha un costo di 200 euro. Mentre occupare un posto in galleria, sempre nelle stesse date, costa meno: 110 euro.

Naturalmente per assistere alla serata finale e alla proclamazione del vincitore, il prezzo del biglietto è più alto. È necessario sborsare 730 euro per sedere in platea e 360 euro per vedere il Festival dalla galleria.