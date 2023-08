Fare l’amore allunga la vita: ecco perché secondo la scienza gli uomini senza desiderio muoiono prima

Fare l’amore fa bene al corpo e allo spirito, ma ci sarebbe un altro beneficio importante per gli uomini di cui in pochi sono a conoscenza.

In coppia avere una sintonia mentale può certamente essere importante ed è questo l’elemento determinante che consente che un rapporto possa durare nel tempo. Allo stesso tempo, però, non può che essere fondamentale anche l’attrazione fisica. Questa può variare con il passare del tempo, cosa che può essere più che normale, ma non dovrebbe mai mancare la voglia di fare l’amore.

La volontà di trascorrere del tempo vicini dovrebbe nascere in maniera spontanea proprio in virtù del sentimento che lega due persone, anche se spesso gli uomini tendono a considerare i rapporti intimi solo come un “bisogno fisiologico”. Non tutti lo sanno, ma riuscire a farlo con continuità, se possibile, fa bene anche al fisico.

Fare l’amore fa davvero bene al corpo

Non si deve considerare il momento in cui si decide di fare l’amore con il partner solo come un atto fisico, ma come un modo per esprimere anche a livello corporeo quello che si prova. Non tutti lo sanno, ma per un uomo avere un desiderio sessuale spiccato può portare ad avere una vita più lunga rispetto a chi lo avverte solo raramente e non lo sente come una necessità così importante.

A metterlo in evidenza è uno studio giapponese della Yamagata University, che ha preso in esame 21 mila persone per ben sette anni, in modo tale da avere un quadro il più possibile attendibile. Molti di loro avevano una media di 60 anni di età, scelta ideale per capire se con il passare degli anni la libido possa avere un calo.

Si è arrivati a pensare che chi non riteneva il sesso così importante aveva abitudini su cui concentrarsi, non tutte così benefiche per l’organismo, quali il fumo e un’alimentazione poco sana. Avere l’esigenza di avere rapporti intimi, anche se non si ha una relazione “ufficiale” spinge a prestare una maggiore attenzione a se stessi, quindi ad avere un’alimentazione equilibrata, che riduca la possibilità di ingrassare, ma anche a prestare maggiore attenzione alla propria immagine e ad aspetti quali i capelli e l’abbigliamento.

Attenzione a quello che fai

I risultati di questa indagine confermano come sia importante cercare di prestare attenzione ai propri stili di vita quotidiani se questi possono ridurre la voglia di fare l’amore. Trascurare questo aspetto può incidere anche sulla durata della propria relazione, proprio per questo è bene agire in modo tempestivo.

Non a caso, chi si rende conto di avere uno scarso desiderio sessuale finisce per concentrare il suo interesse su altri aspetti che ritiene possano fargli bene, anche se non è così. Il sesso può garantire benefici importanti all’organismo in generale, quali migliorare la qualità del sonno (cosa che rende più attivi durante il giorno), mettere da parte ansia e depressione grazie all’attenzione del partner, rafforzare il sistema immunitario e rendere il cuore più vitale.

Gli stessi effetti non sono stati riscontrati nelle donne, anche se c’è chi tende ad avere una visione romantica della situazione e a pensare che le appartenenti al sesso femminile siano più attente ad altri aspetti della propria vita sentimentale.