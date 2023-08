Principe Harry, ecco qual è il suo vero volto: il gesto rivela tutto

Il Principe Harry appare in tanti modi. Eppure solo grazie a questo gesto si capisce chi possa essere davvero.

Ogni essere umano al mondo dovrebbe essere uguale ad un altro, eppure ciascuno dovrebbe conservare la propria individualità. Dunque si dovrebbe avere uguali diritti e doveri, e allo stesso modo poter vivere in modo sereno la diversità. Tuttavia in un ambiente come quello delle famiglie reali, non sempre è facile essere sé stessi.

Le rigide regole dell’etichetta pongono dinanzi a ogni membro della casata reale l’obbligo di agire in un determinato modo. Difatti re, principi, duchi non sempre possono avere la libertà di scelta, dovendo sottostare a ciò che viene loro imposto. Non hanno la possibilità di poter seguire determinati percorsi di studio, o di ambire ad alcune professioni. Sul fronte sentimentale la situazione non sembra diversa. Difatti, almeno sino a qualche tempo fa, non era possibile sposare chi si desiderava.

Questo lo sa bene il principe Carlo, il quale, pur essendo innamorato di Camilla, dovette sposare Diana. Il matrimonio fra l’erede al trono e Lady D non è certo proseguito nel migliore dei modi. La donna ha dovuto pagare con l’infelicità le scelte della Corona. L’unione fra i due, anche se non certo solida, ha dato vita a due figli: l’erede al trono, William e il secondogenito Harry.

Harry: il vero volto del principe cadetto

Nel corso della storia, nelle famiglie reali si è sempre data maggiore importanza ai figli primogeniti. A loro è sempre stato affidato il trono, salvo casi rari in cui poi è passato nelle mani del fratello minore. Tuttavia c’è da dire che anche l’essere nato per primo ha i suoi lati negativi. Impegni e responsabilità attendono gli eredi al trono, un ruolo dal quale è difficile sfuggire. Il giovane Harry, secondogenito di Carlo e Diana, ha ereditato dalla madre l’animo sensibile, è sempre ben disposto verso gli altri.

La compianta Lady D, nella sua breve vita, ha catturato l’affetto del mondo intero. Con il suo sorriso, la sua eleganza e la sua innata empatia verso il prossimo. Anche Harry, proprio come la sua cara madre, è una persona dotata di grande sensibilità. Un gesto compiuto dal giovane nel 2017, mentre si trovava agli Invisctus Game a Toronto.

Il duca di Sussex si trovava in tribuna a guardare la finale di sitting volley mashile, quando la piccola Emily Henson ha iniziato a prendere dei pop corn dal suo sacchetto. La reazione bonaria di Harry ha dimostrato quale sia il suo vero volto, nonostante i titoli nobiliari. Dunque non importa da dove provieni e quanto sei ricco, l’importante è chi sei nel profondo del cuore.