Careca: “Orgoglioso del Napoli, spero che Spalletti e Giuntoli restino”

Intervenuto durante la trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli, produzione cura Nexting, in onda su Napflix (canale 116) e Canale 8 (numero 14 sul telecomando) ogni giovedì alle ore 21:00, la leggenda del Napoli Antonio Careca ha parlato della vittoria dello Scudetto del Napoli e del percorso stagionale degli azzurri.

Le parole di Careca

Ecco le sue parole: “Scudetto Napoli? Siamo tutti felici, i napoletani sono grandiosi. I giocatori e il presidente hanno fatto la differenza, così come Spalletti. C’è stato un anno perfetto e lo Scudetto è meritato, sono tanto felice. Mi sento orgoglioso di questi giocatori che hanno fatto tale regalo ai tifosi, mi auguro al più presto di stare a Napoli. Rigoristi? Bisogna avere pazienza in quei momenti. Sono sicuro che loro si allenino ma l’allenamento è una cosa, la partita è un’altra. Osimhen? Il Napoli ha possibilità di vincere altri Scudetti e la Champions, lui ha fatto un bellissimo campionato. Possono arrivare un sacco di offerte, bisogna chiedere al presidente cosa voglia fare, forse potrà chiedere a questi campioni di arrivare alla finale di Champions League. Bisogna capire se si apre un ciclo oppure no, nel caso in cui non si aprisse dovrebbero essere ceduti Osimhen e Kvaratskhelia perché porterebbero un sacco di soldi. Giuntoli? Un personaggio importante nel processo di questi giocatori, se andrà via sarà un vero peccato così come per Spalletti. Ne perderebbero i giocatori perché come se fosse una famiglia. Se va via l’allenatore si può interrompere il progetto di continuare a vincere.

Gol di Raspadori contro lo Spezia? Ha fatto la differenza. Simeone? Ha tanta voglia di vincere e di essere titolare, questo è normale. La rosa è stata molto importante per il Napoli, lui ha fatto un gol contro il Milan bellissimo in una partita in cui il Napoli era in difficoltà. Può crescere ancora di più”.