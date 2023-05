Udinese-Napoli, gara che potrebbe dare lo Scudetto al Napoli per quanto concerne il campionato di Serie A, resterà alle ore 20:45 e non sarà anticipata o rinviata, né spostata in altre maniere. Questa è stata la decisione della Prefettura e della Lega Calcio dopo la riunione di questa mattina in cui si sono incontrati il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i vertici delle Forze dell’Ordine, il Prefetto Claudio Palomba e il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli avrebbe potuto conquistare con una vittoria lo Scudetto nello scorso turno ma la Salernitana, con il pareggio all’84’, ha rovinato i piani degli azzurri per domenica, costringendo quindi lo spostamento al turno infrasettimanale. Al Napoli serve un punto aritmetico per lo Scudetto: gli basterà farlo contro l’Udinese. Ma potrebbe vincere il titolo anche prima: qualora mercoledì la Lazio non battesse il Sassuolo, infatti, lo Scudetto sarebbe vinto senza giocare.

Udinese-Napoli sarà visibile al Maradona tramite maxischermi

L’altra novità principale in virtù del mancato rinvio è che Udinese-Napoli sarà visibile allo stadio Maradona tramite maxischermi. La società infatti metterà a breve a disposizione i biglietti. Tutti i settori costeranno soltanto 5 euro e l’incasso andrà devoluto in beneficenza, come ha spiegato brevemente lo stesso presidente azzurro De Laurentiis.

Fino alle ore 18:00 gli abbonati avranno una prelazione sull’acquisto e poi sarà possibile per tutti acquistare i biglietti. Lo stesso De Laurentiis ha poi punto gli altri club, in particolare forse la Juventus, con le sue dichiarazioni, speigando di aver vinto lo Scudetto dell’onestà e che “Siamo stati vincenti per anni, avremmo potuto vincerne altri di Scudetti ma l’irregolarità costante qualche volta ci ha frenati”.

Napoli quindi aspetta solo di festeggiare il terzo Scudetto e la festa quasi certamente andrà in scena tra mercoledì e giovedì sera. Già domenica scorsa, comunque, nonostante il pareggio, il tifo napoletano aveva mostrato entusiasmo per il traguardo ormai raggiunto.