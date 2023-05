Milan-Inter Champions League, dove vederla in tv e in streaming

Milan-Inter è certamente una delle partite più attese dalle due squadre milanesi, che tornano a scontrarsi in una semifinale di Champions League dopo l’ultima volta, avvenuta nell’edizione 2002/2003. In quel caso furono i rossoneri a passare il turno superando i cugini con due pareggi (0-0 con il fattore campo a favore, 1-1 con l’Inter come squadra di casa) per poi andare in finale e vincere ai rigori contro un’altra italiana come la Juventus. Il Milan ha eliminato il Napoli in virtù dell’1-0 di San Siro e dell’1-1 del Maradona, con Maignan grande protagonista di parate straordinarie. L’Inter invece ha battuto più nettamente il Benfica: 0-2 al Da Luz e poi 3-3 a San Siro conducendo però gran parte della gara. Un’occasione unica per le due squadre milanesi in una Champions League che, a prescindere, vedrà finalmente tornare un’italiana in finale.

Dove vedere Milan-Inter di Champions League in tv e in streaming

A livello di pay tv, la Champions League viene trasmessa non solo da Sky Sport ma anche da Amazon. Quest’ultima vanta da accordi l’esclusività della migliore partita del mercoledì fino al 2024, ovviamente in questo caso spesso una partita di una squadra italiana. La gara verrà quindi trasmessa da Amazon Prime. In questo caso specifico, però, trattandosi di un evento di rilevanza nazionale, l’Agcom ha imposto la perdita dell’esclusiva per Prime Video, che quindi non sarà l’unica piattaforma a trasmettere il match. La sfida infatti sarà visibile anche in chiaro. Il canale che trasmetterà la partita sarà TV8, che si trova posizionato proprio al canale 8 del digitale terrestre. Eccezionalmente, quindi, la partita verrà vista anche in chiaro.

Per quanto riguarda lo streaming, la scelta più comoda e funzionale resta comunque quella di vedere Milan-Inter di Champions League su Prime Video. Basterà abbonarsi e scaricare l’app per smartphone, tablet o smart tv per potersi godere lo spettacolo del derby italo-europeo.