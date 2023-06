Vivere con chi soffre di depressione: ecco gli aiuti concreti che puoi dare a chi ami, rendendoti davvero utile

Stare vicino a una persona che soffre di depressione non è mai semplice, ma non farlo sentire solo è innanzitutto fondamentale. Ecco cosa è possibile fare di concreto per aiutarlo a uscirne.

La depressione è un problema più dffuso di quanto si possa pensare e in cui si può incorrere facilmente, anche se si ha un carattere particolarmente forte. A volte può bastare un insuccesso lavorativo o una deluione d’amore che arrivano in modo inaspettato per finire in un tunnel che può apparire senza ritorno e che può far vedere tutto nero.

A stare male, inevitabilmente, non è solo il diretto interessato, ma anche chi vive a stretto contatto con lui/lei (famiglia, amici e colleghi), che possono sentirsi impotenti non sapendo bene come agire per dargli un aiuto concreto. Anzi, a volte ogni tentativo risulta quasi vano e ci si può scoraggiare ancora di più.

Depressione: diagnosticarla non è semplice

Ognuno di noi può vivere momenti difficili, in cui non sembra reagire ad alcuno stimolo e riesce a vedere ogni apetto del proprio futuro con pessimismo. Non si deve pensare che questa situazione possa arrivare al culmine di un periodo complesso, anzi il problema può comparire anche all’improvviso, come accade quando si inizia a vedere le cose con una prospettiva diversa, o crescere gradualmente, fino al momento in cui non si ha più passione per niente.

Si arriva a pensare che una persona sia depressa quando compaiono, almeno per un periodo di due settimane, cinque dei nove sintomi tipici. Tra questi possiamo citare diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, forte diminuzione o aumento di peso (c’è chi smette di mangiare chi si concentra sul cibo per annegare il dispiacere), affaticamento o mancanza di energia quasi ogni giorno, agitazione o rallentamento psicomotorio, insonnia o iperinsonnia, umore depresso costante, ricorrenti pensieri di morte o tentativo di suicidio, difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni, sensazione di non essere in grado di fare niente.

Nella maggior parte dei casi chi si trova in questa situazione a difficoltà a svolgere la propria attività lavorativa e scappa da ogni tipo di rapporto umano. Non è detto che la depressione sia generata da una causa scatenante, anche se spesso finisce per soffrirne chi ha un parente stretto che ha lo stesso problema. A volte può incidere anche l’assunzione di alcuni farmaci.

Come essere di sostegno

Dare un sostegno a una persona che soffre di depressione può essere tutt’altro che semplice, soprattutto perché il diretto interessato potrebbe preferire stare da solo e rifiutare ogni tentativo. Nei casi più gravi diventa inevitabile chiedere un supporto a uno specialista, che potrà aiutarlo a individuarne le cause e a superare questa fase.

Amici e parenti non dovrebbero però mai usare frasi inutili e soprattutto controproducenti quali “Reagisci“, “Supererai anche questa” o “C’è chi sta peggio di te“, sono indice di una totale incapacità di capire l’entità del problema.

E’ però fondamentale fargli sapere comunque che non è solo, ma anzi di essere disponibili a dargli un incoraggiamento, nonostante lui/lei rifiuti apparentemente ogni tentativo. Altrettanto utile può essere utile uscire insieme (anche se inizialmente potrebbe non volerlo) o condividere qualcosa di piacevole amato da entrambi, in modo tale che riscopra la passione per le piccole cose.

Un depresso pensa di essere incapace e di non sapere fare niente, si dovrebbe invece lodarlo per i suoi successi e capacità, così da fare in modo che scacci dalla testa questo pensiero. Nelle fasi più acute del malessere si possono maturare pensieri suicidi, sottovalutare questi istinti è sbagliato, anzi è bene muoversi tempestivamente chiedendo il supporto di un medico.