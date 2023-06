Gli errori che le persone solitarie commettono e che fanno molti danni

Ci sono almeno quattro errori da evitare e che le persone solitarie commettono spessissimo: ecco quali sono.

Saper stare soli è sicuramente una dote. Chi non ne è capace, infatti, spesso è portato a circondarsi anche di persone che non aggiungono molto alla sua vita, alla sua cultura, alla sua crescita. Viceversa, se non si ha la smania di stare comunque con qualcuno o in mezzo alla gente, ci si può ritagliare spazi preziosi. Ma anche al contrario, bisogna fare molta attenzione a non commettere errori in cui spesso le persone solitarie cadono. Ecco quali.

E’ il paradosso dei tempi moderni che viviamo. Siamo iperconnessi, sempre in contatto con tutti, tramite i social network, tramite le app di messaggistica istantanea, ma siamo sempre più soli. Agli amici, abbiamo sostituito i contatti e non abbiamo di certo fatto un grande affare. Una recente ricerca condotta negli Stati Uniti ha sancito che il 42% degli adulti ha affermato di essersi sentito solo almeno uno o due giorni nell’arco di una settimana.

E sappiamo bene che la solitudine, quella non ricercata, ma subita, aumenti il rischio di depressione, disturbi della personalità, suicidio, demenza , problemi cardiovascolari e persino morte prematura. La nostra mente e il nostro equilibrio psichico sono molto fragili, per questo si deve cercare di non incorrere in questi quattro errori che le persone estremamente solitarie spesso fanno.

I quattro errori delle persone solitarie

Il primo errore che vi consigliamo di evitare, sulla scorta di quanto dicono anche gli esperti psicologi, è quello di sentirsi inadeguati, di temere troppo il giudizio della gente. Se aspettiamo di essere più belli, più magri, nel pieno delle nostre possibilità, rimarremo sempre soli. Per cui, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e non preoccuparsi di ciò che pensano gli altri.

Il secondo errore molto comune è quello di chiudersi troppo in sé stessi, anche quando si è in pubblico. Non scambiare nemmeno una parola con un vicino di viaggio, con qualcuno che in fila insieme a noi in un ufficio pubblico o al supermercato, ci preclude potenziali nuove conoscenze o, comunque, di apprendere qualcosa che prima non conoscevamo. Interagire con il prossimo aumenta la felicità.

Interagire con il prossimo è importante, come abbiamo appena detto. Ma ulteriormente importante è andare oltre le chiacchiere superficiali. Si possono affrontare discorsi più intimi e profondi con chiunque. Limitarsi, invece, ai convenevoli, ci fa sprecare il fiato inutilmente, continua a farci sentire soli e non aumenta la nostra felicità.

Infine, fidiamoci del prossimo. Spesso non chiediamo aiuto per paura di disturbare e di essere inopportuni, ma anche per non mostrarci fragili. E, invece, l’empatia tra le persone scatta proprio quando usiamo e mostriamo tutta l’umanità che la natura ci ha concesso. Aiutarsi genera buoni sentimenti, che generano felicità. E tutti abbiamo il sacrosanto diritto di essere felici.