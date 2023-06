L’asola delle giacche, sai a cosa serve veramente? Non ci avresti mai pensato

Sai a cosa serve l’asola delle giacche? Una funzionalità davvero impensabile, infatti quasi tutti non lo sanno: ecco a cosa serve.

La giacca è da sempre un simbolo di eleganza e sofisticatezza. Un elemento che arricchisce i nostri outfit e che dona loro un tocco di classe in più. Monopetto o doppio petto, con rever o senza, i modelli e le tipologie di giacca sono veramente disparate. Sportiva o con un taglio elegante, è un capo che davvero non può mancare nei nostri armadi. Tutte le giacche però hanno una piccola particolarità: l’asola. Ma sai davvero a cosa serve? Non a quello che pensano tutti, e allora scopriamolo.

Il termine giacca ha un’origine davvero simpatica. Deriva dal nome Jacques, un soprannome dato ai contadini francesi del secolo XIV per indicare il loro vestito dal taglio corto e semplice, indossato da questi ultimi nelle rivolte popolari. L’indumento può far pensare che sia prettamente una mise maschile, ma in realtà da molti anni è diventato comune anche per le donne utilizzarla, non solo nell’elegante versione del tailleur, ma anche in una versione più sportiva con jeans e scarpette. Oggi però le giacche hanno anche un segno distintivo dove spesso è rappresentato il brand che la produce, ed è l’asola: quel piccolo pezzo di stoffa che si trova nella parte interna de collo. Ma sapete davvero a cosa serve? Non lo sa nessuno.

L’asola della giacca: a cosa serve davvero? La risposta vi stupirà tutti

Partiamo col dire che in realtà molti quando pensano all’asola pensano a quel piccolo pezzo di stoffa che addirittura serve per appendere all’attaccapanni il nostro indumento, niente di più sbagliato. Appendere la nostra giacca in questo modo rischierà di rovinarla, caricando il peso tutto sull’asola, che a un certo punto potrebbe anche cedere e finire a terra. Dunque, qual è la sua vera utilità? Ve lo spieghiamo con un video breve ma conciso.

L’asola dunque serve a non far scivolare dalle grucce un certo tipo di giacca di un certo tipo di materiale. Non lo sapevate vero? Vi basterà inserire nell’asola il gancio della stampella che appenderete all’asta dell’armadio, e successivamente inserire normalmente la giacca sulla gruccia.

Così facendo, anche se la giacca fosse di un materiale ‘scivoloso‘ ci sarà la vostra asola a sorreggerla ben salda all’uncino della gruccia. Un segreto che dovete assolutamente mettere in pratica se volete tenere su le vostre giacche nell’armadio.