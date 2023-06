A che ora bere il caffè? La scienza parla chiaro

C’è un’ora precisa, secondo gli studi degli scienziati, in cui sarebbe meglio bere caffè. Ecco quando e perché

Bere caffè dopo pranzo, o quando si vuole staccare dal proprio lavoro, è ormai una pausa amata e praticata in tutto il mondo. Durante la giornata siamo soliti consumare moltissime energie, e la caffeina che una tazza di caffè contiene, è rivitalizzante, e riesce a donare quell’apporto energetico sufficiente a ricaricarsi.

Un buon caffè è dunque la pausa ideale per poi affrontare con più carica lavoro, studio e qualunque altra attività quotidiana. Certamente, non è consigliabile bere caffè di sera, prima di andare a letto, perché altrimenti si stimolerebbe l’essere molto attivi e non è proprio ciò che è meglio fare per un riposo tranquillo e sereno.

La scienza, da anni, sta studiando il caffè e i benefici che può apportare nell’uomo. Tra i vari studi che nel corso del tempo hanno visto coinvolta la suddetta bevanda, ci sono stati anche quelli che riguardano qual è il momento migliore, o quali sono i momenti migliori, per consumarla.

Caffè, perché è meglio berlo in questi orari

Di solito, il momento in cui si è soliti bere un caffè è di mattina, appena in piedi. Il caffè è considerato caricante per affrontare le varie attività della giornata.

La scienza studia da tempo gli effetti di questa bevanda sull’uomo, e dopo una serie di ricerche, ha affermato che il momento più adatto per berla è tra le ore 9:30 e le 11:30.

La ragione sta nel fatto che i livelli di cortisolo, ormone dello stress, scendono ed è in quel frangete che il corpo assorbe meglio la caffeina. Nelle prime ore del mattino, secondo gli scienziati, ad esempio 8:00/9:00, i livelli di cortisolo nel nostro organismo sono già elevati e quindi la caffeina non avrebbe quell’incisività, quell’impatto che dona carica.

I suoi effetti, addirittura, non si noterebbero neanche. In altri orari, per esempio tra le 12:00 e le 13:00 e le 17:30/18:30, il cortisolo è elevato. Ergo, i ricercatori asseriscono che il caffè si deve bere di mattina e dopo aver mangiato, per poter sfruttare la sua azione potente di energia.

In Italia c’è un gran consumo di caffè, e oltre a essere un elemento caricante, è anche un modo per vedere amici, conoscere una persona interessante, oppure fare una pausa a lavoro, o ancora prendere energia se ci si sente un po’ scarichi.