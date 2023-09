Vita di coppia, hai paura che la dolce metà nasconda misteri inconfessabili? Ti diamo gli strumenti per scoprirlo

Se pensi che il tuo partner abbia segreti inconfessabili, è giunto il momento di scoprirlo. Basta far caso ad alcuni segnali che possono cambiare tutto.

Dividere la propria vita con qualcuno è una delle esperienze più intense che ci siano. Al contempo rappresenta un vero atto di fede visto che si decide di condividere la propria esistenza (magari per sempre) con una persona che fino a poco prima era una perfetta sconosciuta. Nella maggior parte dei casi, questa scelta avviene in modo naturale e, a prescindere dall’esito, ha alti e bassi comuni a tutti.

Cosa fare, però, se si ha l’impressione di avere accanto un perfetto estraneo? Se temi che la tua metà possa avere dei segreti in grado di farne una persona sospetta, sappi che da oggi potrai colmare i tuoi dubbi in modo piuttosto semplice. Ci sono infatti dei campanelli d’allarme che basta conoscere per iniziare a individuare in modo piuttosto chiaro.

Come capire se la tua metà ha una personalità oscura

In genere, stare con qualcuno porta ad una routine che può generare alti e bassi ma che non mette mai in dubbio il legame a due o l’identità dell’altra persona. Se stare insieme ti porta inquietudine o ti fa sentire che qualcosa non quadra, è però il caso di fare qualche indagine più approfondita. E per farlo, basta iniziare a porsi alcune domande cercando così degli indizi che solitamente indicano proprio una personalità oscura o portata ad avere diversi segreti.

Se, ad esempio, la tua metà si sente superiore agli altri, criticando sia te che chiunque gli si avvicini, il sospetto che abbia una personalità altamente narcisista c’è tutto. E come ben sappiamo, questo tipo di persone tendono ad avere segreti, a volte anche importanti.

Anche la mania del successo è certamente un aspetto da considerare e che può rendere la vita a due particolarmente difficile. A ciò si aggiungono anche invidia per ciò che hanno gli altri, forte critica verso chi considera in qualche modo ostile e necessità di dar sempre la colpa a terzi per ogni più piccolo errore. Ecco, quindi, che se ti senti sempre colpevolizzata per cose che magari non hai neppure fatto o che non dipendono da te, alla base potrebbe esserci un problema.

Ovviamente anche la mancanza di empatia è un aspetto da considerare in modo approfondito, sopratutto se si riflette anche sul tuo vissuto e se ti impedisce di sentirti amata o serena come vorresti.

Insomma, un partner egocentrico, che pensa sempre a se e che ha pochi riguardi nei tuoi confronti, molto probabilmente sta anche nascondendo qualcosa. E a questo punto, se ne hai il dubbio, forse scoprire la verità non è poi così importante. Il vero aspetto da considerare è infatti il tuo bisogno di essere felice (e non dipende sempre da come va l’intimità) e di sentirti serena e al sicuro con la persona con cui hai scelto di stare.