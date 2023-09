Buona notizia per chi vuole comprare un iPhone: Apple riduce i prezzi in Italia, fino a 100 euro in meno

Se siete intenzionati all’acquisto del nuovo iPhone dovete sapere che questa volta potrebbe essere la volta buona: costa di meno rispetto al 14

Tanta attesa per la nuova uscita, l’iPhone 15 ha creato un enorme hype nei mesi precedenti, probabilmente così alto che il dispositivo poi non è riuscito a soddisfare le aspettative. Il nuovo design dell’iPhone 15 pro sembra essere la vera chicca di quest’anno, l’acciaio sostituito dal titanio ha reso lo smartphone molto più leggero, dandogli una marcia in più.

Apple presenta iPhone 15 e iPhone 15 Plus (Foto: Ansa) – lintellettualedissidente.it

Si è investito molto anche sulla fotocamera, sia per quanto riguarda l’iPhone 15 che l’iPhone 15 pro, quest’ultimo arriva a uno zoom 5X. Il processore fa un salto in avanti, l’iPhone 15 riceve quello del 14 Pro e il 15 pro scala alla versione successiva.

Sempre sul design, Apple ha deciso di aggiungere un’altra novità per quanto riguarda il pro, il quale non presenta più il tasto del silenzioso, bensì un tasto ‘azione’ che ha molte più funzionalità: è possibile scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, se attivare Memo vocali, le modalità Full etc…

La novità in casa Apple costa meno del suo predecessore: l’iPhone 15 con un prezzo di lancio inferiore rispetto al 14

A parte queste piccole novità, la verità è che l’iPhone 15 non è poi così diverso dal 14, la risoluzione è più o meno la stessa, anche le dimensioni e la forma. Il 15 presenta la porta usb type-C perché Apple è stata costretta dalle norme europee ad attenersi all’unica tipologia di attacco universale, ma le tante aspettative iniziali sono sfumate a pochi giorni dalla presentazione.

Diverse critiche anche sui forum. In realtà, per quanto non sia stata un grande innovazione da parte dell’azienda californiana, bisogna spezzare una lancia a suo favore: l’iPhone 15 infatti vede circa 100 euro di differenza rispetto al lancio del suo predecessore.

In un certo senso può essere intesa come una strategia di marketing da parte di Apple, per invogliare le vendite nonostante sapesse che il suo prodotto non fosse poi così differente da quello lanciato precedentemente. In questo modo si potrà avere l’iPhone appena uscito a un prezzo molto più basso del solito, un’occasione epocale considerando che negli ultimi anni l’iPhone ha acquisito un costo sempre più elevato.

Adesso si potrà acquistare intorno a 970 euro (il prezzo varia in base alla memoria scelta), rispetto ai 1029 del 14. Nel caso in cui fosse ora di cambiare smartphone, l’iPhone 15 potrebbe essere il giusto compromesso qualità-prezzo.