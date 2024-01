Musei e gallerie, quelli in cui si guadagna di più: uno sguardo nel mondo dell’arte e nella realtà degli incassi italiani

Nel variopinto panorama artistico globale, dove opere di inestimabile valore trovano la loro dimora, sia dietro porte moderne che in sontuosi palazzi, emerge una realtà che spesso sfugge al pubblico. I guadagni nel mondo dell’arte fanno sempre discutere.

Sebbene l’arte sia considerata un tesoro che sfugge alle regole del mercato, i guadagni nel settore possono variare notevolmente. Dalle istituzioni finanziate dai miliardari ai galleristi che lavorano nel commercio, non è facile esplorare il lato monetario dietro le quinte del mondo artistico. Uno degli esempi più eclatanti è il Museo di Arte Narrativa George Lucas a Chicago. Commissionato dal padre di Star Wars, George Lucas, questo museo unico nel suo genere è un esempio di lusso e impegno verso la condivisione dell’arte con il pubblico. Con la sua struttura a forma di montagna scultorea, progettata da MAD Architects, il museo offre non solo uno sguardo all’interno del processo creativo cinematografico, ma anche servizi educativi e di sensibilizzazione del pubblico.

Passando dall’America alla Cina, il Long Museum di Shanghai, fondato da Liu Yiqian e sua moglie Wang Wei, è un connubio affascinante tra pezzi cinesi tradizionali e arte contemporanea europea e asiatica. La loro collezione, che include la celebre Tazza di pollo Meiyintang, riflette l’amore per l’arte e la cultura. Negli Stati Uniti, la Neue Galerie di New York, fondata da Ronald Lauder, è un omaggio all’arte tedesca e austriaca del XX secolo. Gustav Klimt, Egon Schiele e altri artisti viennesi dominano i primi due livelli dell’edificio, mentre mostre temporanee animano il terzo piano.

Grandi strutture e differenze di guadagno

Musei e gallerie, quelli che guadagnano di più sono spesso i più esclusivi. François Pinault, magnate dei beni di lusso, per esempio, ha investito in modo significativo nell’arte veneziana. Proprio nell’ottica dell’esclusività. Il Palazzo Grassi, acquisito nel 2005, e la Punta della Dogana, restaurata nel 2009, ospitano la sua vasta collezione, che include opere di artisti del calibro di Mondrian, Jeff Koons e Picasso. A Los Angeles, il Geffen Contemporary del Museum of Contemporary Art, noto anche come Il contemporaneo temporaneo, è il risultato della generosità del magnate dell’intrattenimento David Geffen. Con 40.000 piedi quadrati di spazio espositivo, offre un palcoscenico per opere d’arte post 1940.

La Fondazione Prada, co-presieduta da Miuccia Prada e suo marito Patrizio Bertelli, rappresenta un territorio di libero pensiero. Questa istituzione accoglie concetti e figure affermati ed emergenti, mostrando la passione di Prada non solo per la moda ma anche per l’arte. Questi sarebbero i musei in cui si può guadagnare di più. Ma è necessario, oltre alle istituzioni, esaminare anche i guadagni nel mondo delle gallerie d’arte. Un rapporto dell’Association of Art Museum Directors rivela che i direttori di museo guadagnano in media 317.500 dollari all’anno, mentre i curatori capo si collocano a 150.200 dollari. La Fondazione Prada, pur non dichiarando stipendi specifici, investe un impegno finanziario significativo nel settore artistico.

Musei e gallerie, quelli in cui si guadagna di più e le difficoltà del presente

Confrontando questi dati con il mondo delle gallerie commerciali, emergono disparità considerevoli. I direttori di gallerie commerciali possono superare i 100.000 dollari, con top guadagni che raggiungono milioni. Gli assistenti di galleria, tuttavia, potrebbero arrivare solo a 35.000 dollari. Le piccole gallerie, spesso con budget limitati, possono offrire stipendi meno competitivi rispetto alle grandi istituzioni. La realtà degli incassi italiani nel mondo dell’arte aggiunge un elemento intrigante a questa panoramica. L’Italia, patria di opere d’arte rinomate, vanta una lunga tradizione culturale. Eppure, la questione degli incassi nei musei italiani è spesso un argomento dibattuto. Mentre istituzioni come la Galleria degli Uffizi a Firenze, così come il Museo del Louvre a Parigi, attirano milioni di visitatori, i finanziamenti e gli incassi possono variare notevolmente.

In Italia, il finanziamento pubblico spesso non è sufficiente a coprire i costi operativi e di manutenzione dei musei. Ciò ha portato molte istituzioni a cercare finanziamenti privati o modi innovativi per generare entrate. Alcuni musei italiani hanno implementato politiche di prezzo differenziate per i visitatori stranieri e nazionali, cercando di bilanciare l’accessibilità culturale con la necessità di generare introiti. La sfida è quella di mantenere l’equilibrio tra la preservazione del patrimonio culturale e la sostenibilità finanziaria, e questo rimane un tema cruciale. Il mondo dell’arte è intriso di passione e dedizione, ma i guadagni non sono mai certi. In Italia, l’elemento finanziario pesa tantissimo a fronte di un patrimonio artistico che è uno dei più consistenti del pianeta.