Gaia, finì tutto a 15 anni

Gaia, 15 anni, si stava arrampicando sui massi di rinforzo all’argine del Piave sotto alla diga di Busche per fare qualche foto con due amiche, quando un lastrone cedette trascinandola per un paio di metri e schiacciandola.

Non ebbe scampo Gaia De Gol. Metà del corpo rimase sott’acqua. Quel pomeriggio dello scorso luglio aveva raggiunto con la mamma Gessica, 38 anni, la località di Cesana beach. Volevano solo trascorrere qualche ora al fresco sulla sponda del Piave che in quel punto si allarga per formare una sorta di laguna molto frequentata dai giovani in estate.

La migliore amica di Gaia, sua coetanea, fu presa di striscio e perse due dita della mano. Illesa la terza ragazza che corse a chiedere aiuto. Sul posto accorsero in pochi minuti i soccorsi ma quando liberarono la ragazza dal macigno per lei c’era più niente da fare. La mamma fu colta da malore.

Un altra tragedia, anni fa

Nello stesso posto, cinque anni fa, Alessio Bortoluzzi, anche lui quindicenne, morì schiacciato da un macigno che aveva provato a scalare per tuffarsi nel fiume. Anni fa Carlo Zanella sindaco di Cesiomaggiore, nel cui territorio ricade il ponte che sovrasta l’argine che ha ceduto, aveva emanato un’ordinanza di divieto di transito e di accesso in quella zona.

Timida e riservata, ma dal cuore grande e dall’immensa sensibilità.

Gaia De Gol, avrebbe compiuto 16 anni il 17 febbraio, viveva con la mamma Gessica, il fratello ed una sorella nella frazione di Colderù nel comune di Borgo Valbelluna. Una vita serena la sua nonostante all’età di soli 7 anni abbia dovuto affrontare la perdita del padre Paolo, imprenditore originario di Cesiomaggiore, spirato a soli 34 anni per un male incurabile. E questo grazie a mamma Gessica che con amore ha saputo aiutare i suoi figli ad elaborare il lutto subito.

Gaia ha frequentato le scuole elementari e medie a Lentiai.

«Era una ragazza timida e riservata, segnata dalla tragedia che aveva vissuto – disse una sua maestra – Nonostante questo era una bambina serena che affrontava la vita e le difficoltà con coraggio e determinazione». Terminate elementare e media, Gaia aveva intrapreso gli studi agrari, iscrivendosi al corso professionale dell’istituto Della Lucia di Vellai, a Feltre ed era stata promossa.