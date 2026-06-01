Giuseppe e Lorenzo dispersi in mare, la verità un anno dopo

Perdere un figlio è già insostenibile, perderne due, insieme, è una prova oltre ogni limite. “Se il buon Dio esiste, allora Signore onnipotente ridammi i miei figli.

Vi prego non mollate le ricerche” fu il messaggio di Simona Deiana, madre di Giuseppe e Lorenzo, scomparsi dal 19 aprile dello scorso anno nel Golfo degli Aranci.

Nelle ultime ore un peschereccio a lavoro con le reti a strascico nelle acque tra Capo Figari e l’isola di Tavolara nel golfo di Olbia ha recuperato parti di un corpo. I resti sono stati trasportati nel porto di Golfo Aranci dove sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto e il magistrato del Tribunale di Tempio Pausania, Sara Martino, avvisata dell’accaduto.

La Capitaneria avrebbe elementi per affermare che si tratti di Lorenzo Deiana, uno dei due fratelli (l’altro è Giuseppe) di 20 e 24 anni, dispersi nelle acque del Golfo di Olbia dalla mattina di Pasqua dello scorso anno, il 19 aprile del 2025, dopo essere usciti per una battuta di pesca sportiva a bordo della loro piccola imbarcazione di quattro metri in vetroresina, un Molinari fuoribordo.

I familiari avvisati subito

La famiglia dei due ragazzo è già stata avvisata del ritrovamento.

Il corpo presentava un giubbotto: al suo interno è stato trovato un portafoglio con una carta d’identità: è così che è stato possibile identificare i resti.

Le ricerche dei fratelli Deiana si erano concentrate nelle settimane successive alla scomparsa nella zona di Capo Figari, dove vennero trovati in mare un giubbotto salvagente, degli stivali e uno zainetto con una canna da pesca, che la madre dei ragazzi ha riconosciuto come appartenenti ai due giovani.

Restano le parole strazianti della mamma, scritte quando ancora aspettava il ritorno: “Vi prego nn vi fermate riportatemi i miei bambini a casa vi stiamo aspettando tutti Peppe Daniel ha bisogno di te cm tu di lui Lory mio e tu invece sto aspettando anche da te la gioia che un giorno diventi un bravo padre vi prego tornate a casa da mamma mi mancate come l’aria siete la mia vita mamma vi ama tantissimo” Vedi meno