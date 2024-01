Il pianoforte di Freddy Mercury tra armonie, note e ricordi e quelli più costosi oggi nel mercato mondiale

Da Londra al resto del Mondo, la storia di Freddie Mercury e del suo amatissimo pianoforte Yamaha G2 ha toccato il cuore di oltre 131.000 fan, aprendo un capitolo della musica senza eguali. Un affascinante viaggio attraverso i ricordi ci introduce a un pezzo unico che ha scritto le sinfonie della leggenda vivente dei Queen.

Quando Freddie Mercury, sostenuto finanziariamente dal magnate della musica Don Arden, si mise alla ricerca del suo pianoforte perfetto nel 1975, non sapeva che il destino lo avrebbe guidato verso la Yamaha G2. Una fusione di suono e stile che ha fatto di questo piano il compagno musicale della sua vita con i legni esotici della struttura e la maestria giapponese della Yamaha nella sua architettura.

Il viaggio di Freddie con il suo pianoforte Yamaha è una cronaca di creatività esplosiva. Da Bohemian Rhapsody a Barcelona, il G2 è stato il fedele compagno nelle fasi iniziali e finali di ogni capolavoro. L’abilità di Freddie nel comporre melodie senza tempo ha trovato la sua voce più autentica su questo strumento, che è diventato un mito reso immortale da note inimitabili.

Il G2 non era solo uno strumento, ma una parte integrante della vita quotidiana di Freddie. Mary Austin, la sua compagna di vita, ha condiviso nelle interviste l’amore che l’artista aveva per il suo pianoforte al di là di ogni convenzione. Freddie trattava il suo Yamaha con assoluto rispetto. Lo considerava più di uno strumento, era un’estensione di sé stesso, il suo veicolo di creatività. Il pianoforte era sempre immacolato, ha spesso ricordato Mary.

Costi e simboli di un acquisto

Il pianoforte di Freddy Mercury è un pezzo speciale. Ora il suo costo è difficile da determinare. In genere, però, il costo di un pianoforte non è solo il risultato di materiali pregiati, ma è il frutto di un marchio, di ingegneri qualificati e della storia che il pianoforte si porta dietro. Lo Yamaha G2 di Freddie, con il suo legno esotico e la costruzione giapponese impeccabile, è un esempio di qualità che ha resistito alla prova del tempo.

La lista dei pianoforti più costosi del Mondo del 2024 offre uno sguardo intrigante su opere d’arte musicali dal valore stratosferico. Tuttavia, nessuno di essi può davvero competere con il valore intrinseco del Yamaha G2 di Freddie. Il suo valore potrebbe essere simile al pianoforte Casablanca, potrebbe essere stimato in 3.4 milioni di dollari. Ma il G2 è intrinsecamente intessuto con la magia di Freddie, con la sua creatività sfrenata e la sua eredità indelebile. Il pianoforte di Freddie è più di un oggetto costoso, è un simbolo. La sua presenza durante la creazione di Bohemian Rhapsody è la testimonianza di un momento epico nella storia della musica. Il suo viaggio da Casablanca a Garden Lodge, passando per gli studi e le esibizioni, è una narrazione senza tempo di passione e dedizione.

Il pianoforte di Freddy Mercury e gli altri strumenti d’oro

Ogni nota suonata sulla tastiera del G2 è un capitolo di un racconto senza fine, una melodia che continua ad ispirare musicisti e appassionati di tutto il Mondo. Il valore del G2 non dovrebbe essere quantificato in termini monetari, è un patrimonio culturale, una connessione intima con l’anima musicale di Freddie Mercury. In un Mondo in cui i pianoforti sono valutati per materiali, marchi e storia, il G2 di Freddie Mercury emerge come un’eccezione unica.

Le opere d’arte musicali più costose del Mondo ci offrono comunque un’ulteriore prospettiva sulla rarità del G2 di Freddie. Pianoforti come il Casablanca As Time Goes By che vale appunto 3.4 milioni di dollari. Il cristallo Heintzman che vale 3.22 milioni di dollari, lo Steinway & Sons, Quadri da una mostra, che vale $2.5 milioni di dollari. Lo Steinway & Figli, Fibonacci, che vale 2.4 milioni di dollari e il Modello Z di John Lennon, valore 2.37 milioni di dollari. Sono un’espressione straordinaria del lusso musicale. Ognuno a suo modo nasconde un mistero di talento e arte incomprensibile, quella continua a illuminare le mente dell’uomo e delle persone che producono musica. Quando poi ci troviamo davanti a Freddy Mercury e al suo piano, così come per John Lennon e per il suo Modello Z, allora siamo davanti a delle vere leggende.

