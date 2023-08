Il segreto per vivere più a lungo: svelate le 5 abitudini fondamentali

Qual è l’elisir di lunga vita? Da che mondo e mondo l’essere umano lo cerca, e ora il neurochirurgo Brett Osborn ha a quanto pare trovato la risposta…

Vivere di più e meglio. Alzi la mano chi non lo vorrebbe. Studi su studi, libri su libri, articoli su articoli hanno cercato di dare una risposta a questo umano desiderio. E siamo ancora qui a parlarne. L’ultimo in ordine di tempo a rivelare il “segreto” della longevità è il neurochirurgo Brett Osborn. In un’intervista a Fox News, l’esperto ha rivelato le cinque abitudini che possono farci vivere più a lungo e, soprattutto, farci invecchiare bene.

Diciamo subito che non si tratta di nulla di così esotico o esoterico. Sono tutte cose che ognuno di noi avrebbe dovuto mettere in atto da tempo (e spesso purtroppo non l’abbiamo fatto). Ma ovviamente non è mai troppo tardi per iniziare. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Le cinque dritte che possono cambiarci la vita

1. Ascolta il tuo corpo

“Non siamo abbastanza attenti a controllare e rilevare i fattori di rischio per le malattie fatali. Ci sono ‘killer silenziosi’ che possono causare danni prima di mostrare i sintomi”.

2. Fai esami del sangue

“È quasi impossibile raggiungere una salute ottimale senza analizzare i dati del funzionamento interno del corpo. Gli esiti dei test di laboratorio possono aiutarci a identificare i fattori di rischio”.

3. Prendi integratori

“Un corretto regime di integratori può ottimizzare la tua salute, in modo che il tuo lavoro sia valorizzato al massimo delle sue potenzialità. Questo aspetto dovrebbe essere considerato tanto importante quanto le giuste scelte alimentari e le routine di attività fisica”.

4. Fai lavorare il cervello

“Con l’avanzare dell’età, mantenere il cervello attivo mediante l’attività fisica aiuta a prevenire la progressione di alcune malattie legate all’età”.

5. Fai attenzione all’indice glicemico degli alimenti

“È un modo per valutare l’impatto che ha sulla glicemia e sull’insulina”.

Come noto, nel corso degli anni, il cervello subisce numerosi cambiamenti, causando problemi come blackout di memoria o difficoltà di concentrazione. Per assicurarti di avere un cervello sano e giovane, Michael Mosley, un medico di provata esperienza, ha raccomandato qualcosa di molto efficace nel suo podcast “Stay Young”.

Di cosa si tratta? L’esperto suggerisce di imparare tre cose nuove, tutte diverse tra loro ma altrettanto stimolanti. Ad esempio, una lingua, uno strumento e uno sport. Gli effetti di questo consiglio su un gruppo di individui di età compresa tra 60 e 80 anni sono molto incoraggianti. “Abbiamo scoperto che alla fine le loro capacità cognitive sono tornate al livello degli adulti di 30 anni più giovani di loro”. Già nel giro di un anno si vedono i risultati… provare per credere!