Le persone centenarie fanno questo ogni mattina: imitale per vivere il più a lungo possibile | Trucchi di vita pazzeschi

Molte persone centenarie usano dei trucchi e delle abitudini per poter vivere più a lungo. Ecco quali sono e come utilizzarli al meglio.

Nell’attuale epoca stanno aumentando sempre di più i centenari al mondo, soprattutto per il moderno stile di vita e per la medicina che ha fatto passi da gigante. Ma chi sono i centenari più longevi della storia? Attualmente, la persona vivente più anziana del mondo è la spagnola Maria Branyas che è nata il 4 marzo 1907, quindi ha più di 116 anni. L’essere umano più longevo della storia, invece, sembra essere la francese Jeanne Calment. Quest’ultima è nata nel 1875 ed è morta nel 1997, all’età di 122 anni e 164 giorni.

Ciò che sorprende di più è che ha vissuto per 44.724 giorni (contando anche i 30 anni bisestili che si sono succeduti nella sua vita). Oggi i centenari stanno aumentando, e coloro che sognano di arrivare a questi traguardi dovrebbero seguire alcune abitudini ben precise.

Le abitudini dei centenari

Sono in molti a parlare delle varie abitudini delle persone di successo, ma pochissimi parlano delle abitudini dei centenari. Esistono dei trucchi molto semplici che si possono adottare per vivere più a lungo, uno dei quali si chiama ikigai. Quest’ultimo è un termine giapponese, che racchiude un significato molto profondo: trova uno scopo nella vita.

Quindi, uno dei metodi per arrivare a superare i 100 anni, è trovare una missione che faccia accendere la voglia di vivere e la voglia di alzarsi dal letto la mattina. Ma come si fa a trovare uno scopo nella vita? Chi pensa di non averne neanche uno, deve incominciare a gioire anche per le cose semplici della vita quotidiana, come ad esempio meravigliarsi nel veder crescere una pianta. Naturalmente, un altro buon consiglio è mangiare in modo sano e bilanciato, soprattutto durante la colazione. Infatti, molti centenari della California mangiano una scodella di fiocchi d’avena cotti in acqua ogni mattina.

E non solo: si nutrono anche con noci, con il latte di soia e con un succo di prugne, scartando i soliti succhi confezionati che contengono molti zuccheri e coloranti. Seguendo la preziosa lista dei consigli si trova anche una tazza di caffè al giorno, ma senza zucchero.

Talune volte può essere consumato anche due volte al giorno, ad esempio di mattina e di pomeriggio. Alcuni ricercatori hanno scoperto che bere un pò di caffè senza zucchero al giorno, può allungare la vita. Un ultimo importante consiglio per aumentare le possibilità di arrivare nel gruppo dei centenari, è coltivare delle buone amicizie. Perciò, bisogna ricordarsi di profondere parole gentili ogni giorno, soprattutto alle persone più amate.