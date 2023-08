“Non potete mai essere felici se…”: la verità sconvolgente dello psichiatra Raffaele Morelli

La felicità è da sempre uno dei desideri a cui l’uomo ambisce di più, ma per raggiungerla ci sono degli ostacoli da rimuovere

Felicità. Questa parola è talmente ricca di significati intrinsechi che una disquisizione su di essa potrebbe durare ore, se non giorni, se non mesi o persino anni. Ognuno vede la felicità a seconda della propria prospettiva, ed è un concetto che può assumere contorni variopinti, in base alle varie vedute.

Se dovessimo chiedere a qualcuno che cos’è per lui la felicità, potrebbe rispondere molte cose che più gli aggradano, o addirittura non saperlo spiegare. Questo perché è un concetto talmente profondo e soggettivo che non può essere inquadrato in un solo aspetto.

Dacché l’uomo è sulla Terra, ognuno di noi rincorre la felicità. La felicità può essere un sogno da realizzare, il fare una famiglia, il realizzarsi in tutti gli ambiti della vita cui si è protesi, oppure accontentarsi di piccole cose.

O anche, soltanto, l’essere grati di ciò che si ha, di vivere, di respirare, di potersi alzare ogni mattina e vivere una nuova avventura di vita.

Ognuno di noi è diverso, ha i propri talenti, il proprio essere. In base a questo, si hanno determinate ambizioni e queste sono una strada che si apre per poter trovare la suddetta felicità. Basta seguire il proprio istinto, la propria intuizione e darsi da fare, per non essere frustrati in seguito.

Spesso ci si domanda come raggiungere la felicità, perché tra l’uomo ed essa ci sono diversi ostacoli, che il più delle volte sono dati dall’uomo stesso e dalle sue false credenze.

Quand’è che non si può essere felici: il parere dell’esperto

La vita vede l’essere umano alla costante ricerca della gioia, del piacere. Una ricerca che dura quasi per sempre, a meno che non ci sia un cambio di prospettiva.

L’esistenza ci vede affrontare mille ostacoli, situazioni davvero spiacevoli, a cui si tende a restare ancorati. L’uomo resta spesso legato al suo passato, quasi non vuole evolvere. Talvolta è un desiderio simile a un fuoco fatuo, che si spegne dopo pochi attimi.

Uno dei più grandi psichiatri italiani, Raffaele Morelli, spiega che non è possibile essere felici se si resta legati al passato. Si tende a vivere ancora con la testa dei ricordi gioiosi, e così non si va avanti.

Nella vita è importante andare avanti, ed essere presenti a se stessi, per costruire momenti felici e viverli serenamente.