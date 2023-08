Offerta strepitosa di Poste Italiane: controlla il rendimento del libretto smart, rimarrai sorpreso

C’è una nuova strepitosa offerta lanciata da Poste Italiane. Controlla subito il rendimento del libretto smart, resterai senza parole

Poste Italiane negli ultimi anni ha saputo allargare il proprio business e diventare un punto di riferimento per il mercato. Oltre alle varie operazioni dedicate al suo settore di base, infatti, sono state introdotte altre possibilità. Tra cui BancoPoste, PostePay Evolution, la telefonia mobile e via dicendo.

E non è finita qui. Proprio pochi giorni fa è stata introdotta la nuova proposta Supersmart Premium 270 giorni. Si tratta di un servizio dedicato al Libretto Smart, che vi lascerà semplicemente senza parole. Se siete interessati, vi consigliamo di informarvi maggiormente e nel caso di andare subito in uno dei tanti uffici postali sparsi per l’Italia: non ve ne pentirete!

Offerta di Poste Italiane, in cosa consiste il Supersmart Premium 270

Se ancora non ne avete sentito parlare, la proposta Supersmart Premium 270 giorni è una nuova offerta lanciata nei giorni scorsi da Poste Italiane e che sta già attirando l’interesse di migliaia di cittadini. Il servizio è attivabile sia presso gli uffici postali che tramite la piattaforma online. Sul sito di poste.it o sull’app BancoPosta per tutti i titolari di un Libretto Smart abilitato con funzioni dispositive.

Grazie a questa proposta, si può avere un ritorno annuale lordo del 3,50% su tutte le nuove somme depositate e mantenute fino alla scadenza di 270 giorni. Un investimento che viene garantito dallo Stato italiano. Per i nuovi fondi, vanno intese tutte le somme trasferite tra il 14 luglio e il 6 settembre su Libretto Smart, su altri Libretti di risparmio postale e conti correnti postali con la stessa intestazione. Il tutto va fatto esclusivamente con bonifico bancario, assegno bancario e circolare, accredito di stipendi e pensioni.

Come detto, gli interessi raggiungono il 3,5% annuo lordo, ma l’accantonamento va mantenuto fino alla scadenza. Per quelli disattivati in anticipo, viene applicato invece il Tasso Base Pro tempore che vale a partire dalla data di attivazione dell’accantonamento.Ad esempio: su un deposito di 10.000 euro per 270 giorni con la Supersmart Premium 270 si avrà un ottimo rendimento netto di 191,35 euro.

Ci sono anche alcune alternative valide a questa proposta. Come la Supersmart Rinnova 365 giorni e la Supersmart 360 giorni. La prima ha un tasso annuo loro del 3% riservato ai titolari di Libretto Smart con uno o più accantonamenti scaduti dal 15 giugno 2023. La seconda invece dà la possibilità ai titolari di un Libretto Postale Smart di mettere da parte le somme depositate e ottenere un tasso annuo lordo del’1,5%.