I segreti di un matrimonio felice: ecco quali sono, la rivelazione degli esperti

Un matrimonio duraturo e felice non è poi un obiettivo così arduo da raggiungere, a patto di adottare qualche trucchetto per la vita di coppia.

Se le fiabe e i romanzi spesso finiscono con la coppia di innamorati che vivono “felici e contenti”, la vita reale può essere lontana da quella visione una volta terminato il periodo della luna di miele. Ma c’è speranza per le coppie che mirano a infondere un po’ più di felicità nella loro relazione.

“L’idea di una felicità perfetta, senza problemi ed eterna nel matrimonio è irrealistica. Ogni relazione affronta sfide, conflitti e alti e bassi “, afferma Courtney Cope, terapista matrimoniale e familiare e responsabile delle operazioni cliniche presso BetterHelp, una piattaforma online di salute mentale. “L’aspettativa di uno stato perpetuo di beatitudine può portare a delusione e frustrazione. Riconoscere che un matrimonio appagante richiede uno sforzo continuo e un adattamento può aiutare a gestire le aspettative”.

Tutti gli ingredienti di un matrimonio coi fiocchi

Come parte di questo sforzo continuo, Cope raccomanda sei metodi collaudati per nutrire la connessione emotiva e contribuire a un matrimonio di successo:

1. Riservatevi uno spicchio di tempo di qualità insieme

Che si tratti di serate settimanali o fughe mensili per un lungo weekend, è importante che le coppie condividano regolarmente dei momenti tutti per loro. “Durante le diverse stagioni della vita (la fase della genitorialità, il tempo della scuola, eccetera) e nelle diverse situazioni finanziarie (giovani coppie di sposi o coppie di più vecchia data), il modo in cui si trascorre del tempo di qualità insieme può cambiare; tuttavia, è importante riservargli sempre uno spazio nel calendario”, afferma Cope.

2. Esprimete amore e apprezzamento

“Che si tratti di affermazioni verbali o di espressioni fisiche d’amore, è importante prendersi del tempo per esprimere affetto, desiderio, cura e apprezzamento per il proprio partner”, afferma Cope. “Fagli o falle sapere ogni giorno e ogni settimana quanto è importante per te.”

3. Date priorità all’intimità emotiva e fisica

L’intimità fisica è importante, ma è fondamentale che le coppie si rendano conto che ci sono anche altri modi significativi di entrare in intimità. “È facile lasciare che la frenesia del lavoro, l’impegno di crescere una famiglia e di prendersi cura di tutti i piccoli dettagli della vita abbiano la precedenza sulla cura dell’intimità della relazione”, spiega Cope. “Tuttavia, è importante che anche in una stagione della vita in cui l’intimità fisica non è possibile, come malattia, gravidanza o depressione, la coppia continui a promuovere l’intimità emotiva condividendo sentimenti, affermando desideri e approfondendo la conoscenza reciproca”.

4. Impegnatevi in interessi condivisi

Anche se può essere allettante attenersi ai propri hobby, trovare un punto di contatto attraverso interessi comuni è sicuramente utile alla relazione (purché non si tratti di abitudini malsane). “Un legame che vada oltre un certificato di matrimonio e l’intimità sessuale consente un arricchimento più profondo nella relazione e nella vita da costruire insieme”, dice Cope.

5. Gestire i conflitti in modo costruttivo

Il conflitto è inevitabile in qualsiasi relazione, e il matrimonio non fa eccezione, ma è il modo in cui lo affronti che fa la differenza. Assumere un atteggiamento positivo quando il tuo partner fa qualcosa di spiacevole può aiutare a evitare litigi inutili. Ad esempio, potresti essere sconvolto dal fatto che il tuo partner abbia lasciato un disastro in cucina anche se gli hai chiesto più volte di pulire i piatti prima di andare al lavoro.

Ma magari aveva una presentazione importante ed è dovuto correre in ufficio per finire di prepararsi. “In questo caso, il tuo partner può essere sembrato irrispettoso, sconsiderato o smemorato, ma forse stava solo affrontando stress, ansie o limitazioni in quel momento”, riflette Cope.

In casi del genere, Cope consiglia di prendersi un time-out di 20-45 minuti in stanze separate per sfogare la rabbia e riflettere sulle cose giuste da dire (e soprattutto non dire).

6. Sostenere la crescita reciproca e lo sviluppo personale

Se siete sposati da parecchio tempo, sicuramente tu e il tuo partner non siete più le stesse persone che eravate il giorno del vostro matrimonio (nel bene e nel male). “È importante sostenere il tuo partner nella sua evoluzione per diventare la prossima versione di se stesso e dargli lo spazio e l’incoraggiamento di cui ha bisogno”, conclude Cope. “Più sei solidale con il tuo partner nella scoperta di se stesso, più sarà entusiasta di continuare il suo viaggio con te come personaggio chiave nella sua storia personale”.