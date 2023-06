Hanno scoperto quale sia la musica migliore per concentrarsi e rilassarsi: non è quella che pensi

La musica aiuta a concentrarsi? La risposta è sì. Ma vi sorprenderà sapere qual è il tipo di musica che fa rilassare maggiormente ognuno di noi

Da tempo esistono studi che sostengono l’efficacia della musica nel rilassarci e, quindi, nella capacità di farci concentrare. Oggi, però, dalla scienza arriva la risposta che forse quasi nessuno si aspettava. La musica aiuta sì a concentrarsi e quindi rendere meglio. Ma non si tratta del tipo di musica che tutti voi pensate.

È un’abitudine comune lavorare con un sottofondo musicale. Probabilmente tutti noi lo abbiamo fatto e lo facciamo. Sicuramente lo sviluppo dello smart working, aumentato in maniera esponenziale con la pandemia da Covid-19 ci ha resi ancor più liberi rispetto a quanto si poteva fare nei nostri uffici e luoghi di lavoro.

Gli scienziati di Harvard hanno recentemente confermato che la musica aiuta e favorisce la nostra concentrazione, perché attiva molte delle regioni cerebrali responsabili del movimento e quindi ci rende molto più pronti e sul pezzo. La folta produzione scientifica sul punto ci dice inoltre che la musica è molto efficace nel ridurre lo stress e il cortisolo, consentendo al centro di attenzione del cervello di operare senza interruzioni.

Quindi, per dirla in una maniera più comprensibile, la musica contribuisce ad allontanare i pensieri negativi, così come le emozioni che ci mettono di cattivo umore e non ci fanno essere lucidi. Viceversa, ci aiuta a pensare in modo più chiaro. Fin qui, quasi niente di nuovo. Ma qual è la musica più efficace per arrivare a questi risultati?

La musica migliore per concentrarsi e rilassarsi

In generale, si sostiene che per concentrarsi e per rilassarsi servano sonorità calme e pacate. Per intenderci, nessuno risponderebbe che il rock possa essere un timbro musicale che aiuta il rilassamento. Al contrario, piuttosto ovvia la risposta affermativa sulla musica classica e le sue sonorità più delicate. Ma è davvero così?

Evidentemente no. Perché gli studi scientifici ci dicono che ci concentriamo meglio con una musica “familiare”. Ma cosa si intende per musica “familiare”? Banalmente, ci si riferisce a canzoni che conosciamo meglio e che, quindi, amiamo maggiormente. Conoscere una canzone ci aiuta a essere e rimanere attivi perché, anche canticchiando, anticipiamo il momento e il passaggio successivo del testo e del ritmo.

Quindi, secondo gli scienziati, sostanzialmente non esiste un genere musicale predefinito per rilassarsi e concentrarci. Ognuno ha il “suo” genere musicale, a seconda dei gusti che ha in campo musicale. Quindi, qualcuno si rilasserà con il jazz, altri con la musica pop e persino il metal potrebbe aiutarvi. Che ne pensate di questa “scoperta” scientifica?