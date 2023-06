I fotografi di matrimoni rivelano i chiari segnali delle coppie che finiranno col divorziare

Un gruppo di fotografi di matrimoni ha condiviso su Reddit alcuni interessanti retroscena del mestiere: ecco le “spie di allarme” delle coppie a breve scadenza.

Quando si va all’altare nel giorno più bello della propria vita, si promette di rimanere fedele al proprio partner nella buona e nella cattiva sorte, finché quando morte non separi la sposa dallo sposo. Purtroppo, però, almeno la metà dei matrimoni finisce con un divorzio. E non è raro che le coppie si separino subito dopo aver detto “lo voglio”.

Per aiutare gli aspiranti mariti e le aspiranti mogli ad evitare un crepacuore, un gruppo di fotografi attivi su Reddit ha puntato l’attenzione su una serie di segnali di avvertimento che, sulla base della loro esperienza, inducono ad aspettarsi che un matrimonio possa finire con il divorzio. Ecco le testimonianze dirette.

Gli indizi rivelatori dei matrimoni destinati a una brutta fine

Il primo a parlare è un fotografo che ha rivelato come uno sposo abbia evitato il contatto visivo con la sua sposa durante il giorno del loro matrimonio. “C’erano così tante foto in cui lei lo guardava amorevolmente, mentre lui teneva lo sguardo fisso a una decina di metri sopra la sua testa”, ha raccontato. Un altro fotografo ha ricordato uno sposo che “non voleva partecipare a nessuna foto di matrimonio dopo la cerimonia. Credo che fosse più interessato a bere birre con i suoi amici”. Morale: “Non credo che siano durati un anno”.

Un terzo collega ha riferito di due novelli sposi che non volevano nemmeno stare vicini durante il loro servizio fotografico, ammettendo che “la cosa mi ha sempre lasciato una brutta sensazione nello stomaco”. Infatti, quei due “si lamentavano l’una dell’altro e si prendevano gioco l’uno dell’altra di fronte a me. Il matrimonio non è durato a lungo!”.

Ma non si tratta di casi così rari e isolati. Del resto, i fotografi non sono gli unici a poter facilmente individuare le spie di incompatibilità sentimentale. A chiunque sia impegnato nell’organizzazione di un matrimonio e abbia occhi per vedere e orecchie per sentire, certi dettagli non sfuggono.

Un’utente di Reddit, per esempio, ha raccontato: “In un’altra vita, ho lavorato a turni di catering facendo molti matrimoni di sabato. Non dimenticherò mai il brindisi del testimone di uno sposo. Parlò apertamente del desiderio dello sposo di fare sesso con qualsiasi cosa quando è ubriaco. Poi si dilungò sul suo vizio incorreggibile del gioco d’azzardo e delle sue crisi di nervi quando perdeva… Nessuno rideva. La sposa aveva le lacrime agli occhi e i genitori dello sposo se ne stavano immobili, in un silenzio attonito”. E non vissero felici né contenti.