Allarme pompa freni auto: se ci sono questi sintomi controlla subito o rischi la vita

Pensi che la pompa freni della tua automobile sia a rischio? Potresti avere ragione: ecco quali segnali te lo farebbero capire.

La manutenzione della propria auto non deve essere trascurata, altrimenti si rischia l’insorgenza di problemi molto gravi da trattare. Le cause di questi guasti possono essere differenti, ma ciò che conta è conoscerli e poi intervenire per riparare i danni che vengono riscontrati. Ma se a guastarsi fosse la pompa dei freni, potremmo rischiare di affrontare delle situazioni molto difficili.

La pompa dei freni è l’impianto frenante del veicolo, molto importante per circolare in sicurezza sulle strade e senza il rischio di provocare dei brutti incidenti. Tuttavia non tutti conoscono i motivi del perché la pompa dei freni si guasta, e nella maggior parte dei casi succede per delle ragioni specifiche. Vediamo di capire quali sono i segnali che ci farebbero capire quando sta per rompersi.

Pompa di freni, a cosa serve e come si rompe: tutti i segnali da conoscere

I primi feedback che ci vengono inviati sono i più semplici da recepire. Basta dare un’occhiata alla spia di controllo che si accende sul cruscotto, al liquido dei freni contaminato o al funzionamento anomalo del pedale del freno. Anche una eventuale perdita di olio dei freni può essere un sintomo della rottura della pompa dei freni. Nei veicoli più recenti può accendersi una spia di controllo del motore, perché questi sensori tendono a misurare la pressione dell’olio lubrificante dei freni.

Se non è presente nessuna perdita di olio dai freni, allora è probabile che la troveremo nei serbatoi. La pompa dei freni necessita di un giusto quantitativo di olio, che poi viene trasferito fino alle pinze. Un altro indicatore è il pedale del freno, il quale funziona in una maniera diversa in caso la pompa dei freni sia guasta. Diventa più lento, spugnoso o molto morbido rispetto a come dovrebbe essere di norma.

Un altro segnale importante, e che spesso viene ignorato, è l’elevato consumo delle pastiglie. Questo succede perché il pistoncino della pinza è bloccato, il disco è troppo usurato oppure il tubo flessibile dell’impianto è otturato. Se avete riscontrato almeno uno di questi problemi, è sicuro che la pompa dei freni debba essere sostituita. Non dimenticatevi di farlo, è molto importante per voi stessi e per chi gira in strada con la propria automobile.