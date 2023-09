Ecco tutti i segnali che indicano che hai bisogno di uno psicologo: non sottovalutarli mai

Ci sono dei segnali che, più di altri, indicano la necessità di rivolgersi ad uno psicologo. Scopri quali sono per iniziare subito a star meglio.

Negli ultimi anni, l’importanza della psicoterapia è stata valorizzata in modo crescente, portando sempre più persone a decidere di rivolgersi ad un professionista per fare chiarezza dentro di sé. È infatti ormai risaputo come la psicoterapia sia un valido aiuto per tutti nonché un modo per conoscersi meglio, superare conflitti che ci si trascina dall’infanzia e affrontare con maggior sicurezza e consapevolezza il presente.

Detto ciò, in alcuni casi, rivolgersi ad un esperto non è più facoltativo ma diventa una vera e propria esigenza. E ciò avviene in particolar modo quando ci si trova a vivere momenti di forte stress o a notare sintomi particolari che se non considerati possono peggiorare con il tempo.

Quando è proprio il caso di rivolgersi ad uno psicologo

La mente può portarci a pensieri di ogni tipo e per questo motivo andrebbe sempre verificato come ci si sente e cosa si pensa. Il tutto al fine di capire se si ha bisogno di aiuto per superare un determinato periodo. Così come non si hanno problemi ad assumere integratori quando ci si sente stanchi senza un motivo, allo stesso tempo si dovrebbe agire per la mente quando si è in presenza di determinati sintomi che indicano la necessità di un intervento esterno.

Tra i tanti possono esserci l’ansia eccessiva nell’affrontare i problemi di tutti i giorni o i pensieri suicidi, il tutto passando dalla tristezza immotivata o dalla voglia di non far nulla. Andando più nello specifico, vediamo quindi quali sono i sintomi che dovrebbero convincerti a chiedere subito aiuto.

Ansia costante

Paura nell’affrontare situazioni normali

Stanchezza mentale

Stress perenne

Bisogno di isolamento

Scarsa concentrazione

Carenza di autostima

Apatia

Sbalzi di umore

Difficoltà a dormire

Fame nervosa

Ansia da cibo

Problemi di nell’alimentazione

Bisogno di sostanze eccitanti

Scarsa voglia di prendersi cura di sé

Pessimo rapporto con la propria immagine

Paura del giudizio altrui

Pensieri suicidi

Questi sono solo alcuni dei sintomi a cui è davvero importante prestare attenzione ma riassumono sicuramente tutta la gamma di emozioni negative che si possono provare quando la mente necessita di un aiuto esterno. Il segreto sta nel non pensarci troppo e, nel dubbio, chiedere sempre una mano.

In ogni caso, qualche seduta di psicoterapia aiuterà comunque a star bene, a sentirsi meno soli o isolati e a trovare strategie vincenti per affrontare le proprie paure. Tutti motivi per non rischiare di peggiorare o di andare in depressione e provare da subito un’esperienza che una volta fatta, e nonostante le ovvie difficoltà durante il percorso, sarà più piacevole che mai.