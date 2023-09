Vittorio Sgarbi si toglie le scarpe in trasmissione: il motivo del suo gesto

Ospite di una nota trasmissione Rai, Vittorio Sgarbi si è tolto le scarpe ed è rimasto a piedi nudi: ecco il significato del gesto

Classe 1952, Vittorio Sgarbi è un noto critico d’arte, nonché saggista e un personaggio televisivo italiano, noto soprattutto per la ferocia delle sue reazioni quando non si trova d’accordo con qualcuno e per il suo modo, decisamente poco diplomatico, di gestire discussioni e controversie. Invitato alla trasmissione Filorosso, condotto da Manuela Moreno, Sgarbi ne ha fatta una delle sue.

Ormai lo sappiamo: quando Vittorio Sgarbi fa un gesto divisivo o eclatante, non è mai per caso. Ogni sua parola e ogni suo movimento sono motivati da cause specifiche, che poi in alcuni casi spiega anche ad alta voce. Quello del togliersi le scarpe è un gesto che non è nuovo per lui e in diretta ha fatto molto scalpore. Il critico d’arte, però, a suo tempo l’aveva già spiegato: ecco perché lo fa.

Vittorio Sgarbi a piedi nudi in diretta TV: ecco perché

Impossibile non notare il gesto del sottosegretario alla cultura, proprio in TV e su un canale Rai. Mentre la conduttrice e gli altri invitati parlano di Caivano, per raccontare la realtà di Parco Verde dopo i recenti fatti di cronaca che l’hanno sconvolta, Vittorio Sgarbi segue interessato e con la comodità di chi è sul divano di casa propria, a piedi completamente nudi.

In realtà non è la prima volta: anche in occasione della seduta in Aula per il voto finale alla Camera in merito al Green Pass il critico d’arte rimase a piedi nudi, togliendosi le scarpe. In quell’occasione, interrogato da Myrta Merlino a L’Aria che Tira proprio sul significato di questo gesto, lo spiegò senza problemi. “Sì, mi tolgo le scarpe, mi pare che sia assolutamente normale visto che in Parlamento le donne non hanno l’obbligo della giacca, possono stare scollate, possono mostrare le caviglie” aveva detto.

Indimenticabile, poi, il riferimento al Ddl Zan, dicendo che poiché la sua sessualità è quella percepita da lui stesso, si sente libero di mostrare le caviglie così come fanno le donne. Insomma, ancora una volta Sgarbi fa parlare di sé e, sebbene in questo caso non è detto che la motivazione fosse la stessa, la sua mossa ha comunque diviso le coscienze.